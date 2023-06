Vidéo : ce pigeon hallucinant semble sortir d'un film de science-fiction et intrigue les internautes

Au Royaume-Uni, une vidéo TikTok, dans laquelle on aperçoit un pigeon qui semble avoir été génétiquement modifié, a choqué les internautes.

Il y a plusieurs semaines, une vidéo publiée sur TikTok a piqué la curiosité d’un grand nombre de personnes. La raison ? Sur les images, on aperçoit un pigeon qui semble tout droit sorti d’un film de science-fiction.

En effet, l’oiseau semble mesurer quelques centimètres de plus que ses congénères. Il faut dire que l’animal possède un énorme cou et des pattes extrêmement longues et très écartées.

Cette étrange séquence, qui aurait été filmée en Angleterre, a d’abord été partagée le mois dernier sur la page TikTok @pigeonstv. Au total, la publication a récolté plus de 18 millions de vues et plus de 42 000 commentaires.

Le pigeon est comparé à un Pokémon dans les commentaires

Dans les commentaires, certains internautes ont comparé le volatile à un Pokémon. D’autres ont fait part de leur stupéfaction : «On dirait un Pokémon qui a évolué», «Cet oiseau a surement mangé un autre oiseau», «Je ne dormirai plus jamais», «Qu'est-ce que c'est que ce pigeon généré par une IA ?», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.

Que les utilisateurs se rassurent ! L’oiseau est en réalité un boulant anglais (ou un Pouter anglais), une espèce pigeon domestique originaire du Royaume-Uni. Il est reconnaissable grâce à son port très droit, ses longues pattes et son goitre qu’il gonfle d’air.

«À l’instar des chiens, il existe des races de pigeons domestiques différentes, comme ce pigeon Pouter», a indiqué un utilisateur Twitter qui a partagé le clip sur son compte.