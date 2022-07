Incendies en Gironde : un petit écureuil, sauvé des feux, devient la mascotte d'un village

Un bébé écureuil a récemment été sauvé des flammes dans le département de la Gironde, toujours en proie aux flammes.

Les incendies qui ravagent la Gironde depuis maintenant deux semaines ont causé d’importants dégâts sur la faune et la flore.

Plus de 20 000 hectares de forêts sont d’ores et déjà partis en fumée et de nombreux animaux ont péri, piégés par les flammes.

En première ligne, certaines espèces payent en effet un lourd tribut. Et pourtant au milieu de ce sinistre annoncé, il existe des petits miracles qui redonnent un peu de baume au cœur.

C’est notamment le cas avec « Pinpon », un bébé écureuil roux qui a miraculeusement échappé aux incendies, grâce à la détermination des pompiers et autres bénévoles.

Incendies en Gironde : Pinpon, un bébé écureuil sauvé des flammes, est devenu la mascotte des sapeurs-pompiers et des habitants d'Hostens

https://t.co/CU7lHjGATp pic.twitter.com/3HHQAbq4es — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) July 24, 2022

Un bébé écureuil, miraculeusement sauvé des incendies, devient la mascotte d'un village

Retrouvé par les soldats du feu à Saucats, le petit animal a ensuite été transporté dans le village d’Hostens, où il est rapidement devenu la mascotte. Très affaibli, le rongeur souffrait de brûlures aux pattes à son arrivée dans la commune, où des bénévoles l’ont soigné, comme le raconte France Bleu.

Un faon égaré et victime lui aussi des flammes a également été sauvé par les sapeurs-pompiers du Sud-Gironde, avant d’être confié à un habitant qui a pris soin de lui.

Mais d’autres animaux n’ont en revanche pas eu la même chance !

« Ce sont de belles histoires, il n’y en aura pas beaucoup (…) l’histoire de Pinpon ou du jeune faon sont symboliques parce que des animaux morts ou très affecté, il y en a tellement, tellement, tellement qui ont souffert, et qui sont très mal en point », a ainsi déclaré le maire d’Hortens.

Pour rappel, après deux semaines dramatiques, les incendies de Landiras et de la Teste-de-Buch sont désormais fixés, faisant enfin espérer une amélioration de la situation.