Semaine nationale du chien : plus de 250 événements organisés partout en France cette semaine

Du 27 septembre au 5 octobre, des centaines d’événements vont être organisés partout en France lors de la Semaine nationale du chien. Des activités à ne pas manquer pour rendre hommage au meilleur ami de l’homme.

La Semaine nationale du chien a été créée pour la première fois il y a trois ans. Organisé par la Centrale canine, cet événement met à l’honneur notre fidèle ami à quatre pattes. Cette année, la Semaine nationale du chien aura lieu du 27 septembre au 5 octobre.

Crédit photo : iStock

Pour cette troisième édition, l’événement sera placé sous le thème du chien et de l’enfant. Plusieurs centaines d’activités vont être organisées dans toute la France. Vous pourrez par exemple participer à des portes ouvertes dans des clubs canins, des marches canines, des canicross, vous rendre dans des villages canins ou découvrir les métiers liés au chien. Dans certaines communes, des rassemblements de races vont également être organisés, comme lors de cet événement qui avait réuni 1 000 Golden Retrievers.

Sensibiliser les familles

Cette semaine a pour objectif de mettre à l’honneur le chien, mais aussi de sensibiliser et de responsabiliser les familles. De nombreux ateliers vont être organisés pour apprendre aux propriétaires et futurs adoptants comment bien prendre soin de son chien, comment le dresser et répondre à tous ses besoins. En effet, adopter un chien n’est pas une décision à prendre à la légère et cet événement vise à limiter les achats impulsifs et à lutter contre les abandons, toujours aussi nombreux en France.

Cette troisième édition devrait connaître un grand succès car selon le baromètre 2024 CSA/Centrale canine, près de 8 Français sur 10 (79%) se disent intéressés par la Semaine nationale du chien. Pour trouver un événement près de chez vous, n’hésitez pas à consulter la carte de toutes les activités organisées en France cette semaine. Si vous souhaitez organiser quelque chose, il n’est pas trop rare : vous pouvez vous rendre sur le site internet de la Semaine nationale du chien pour vous inscrire.

Actuellement, 278 activités vont être organisées dans toute la France du 27 septembre au 5 octobre. Un événement à ne pas manquer pour célébrer le meilleur ami de l’homme.