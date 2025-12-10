Ils recueillent un pitbull errant, le chien tue leur bébé de 2 ans

Drame terrible en Grèce où un enfant en bas âge a été tué par le chien errant que ses parents venaient de recueillir.

Un scénario inimaginable. Leo, un enfant de deux ans, a tragiquement perdu la vie après avoir été attaqué par le pitbull de la famille.

L’enfant a été mordu au visage

Les faits se sont produits samedi 6 décembre à Zante, une île grecque située dans la mer Ionienne, selon les informations du média Proto Thema, relayées par Ouest-France.

Dans des circonstances qui restent à déterminer, la jeune victime s’est retrouvée seule dans la cour de sa maison, tandis que le chien était attaché à un mur.

Comme le précisent nos confrères, le bambin se serait approché de l’animal. C’est dans ce contexte que le molosse s’est jeté sur le garçonnet avant de le mordre au visage et au niveau du cou.

Les cris du petit garçon ont alerté son père. Face à cette scène d’horreur, ce dernier est venu en aide à son fils. Une ambulance a pris le relais peu après.

L’enfant a été transporté dans un état grave à l’hôpital, où il est décédé des suites de ses blessures, et ce, malgré les efforts des médecins pour le réanimer.

Les parents poursuivis pour homicide involontaire

Les parents de Leo - gérants d’un refuge pour chiens errants - avaient recueilli le pitbull deux mois avant l’attaque. Le quadrupède errait devant la porte d’entrée lorsque le couple a décidé lui offrir un toit. Le cerbère a été transféré dans un refuge, où il sera prochainement examiné par un vétérinaire.

Une commission composée de cinq membres aura la lourde tâche de trancher sur l’avenir du pitbull. L’animal pourrait être euthanasié ou placé dans un centre spécialisé.

De leur côté, les parents de la victime ont été placés en garde à vue. Relâchés, ces derniers sont poursuivis pour homicide involontaire.

Sur leur page Facebook, ils publiaient régulièrement des photos et des vidéos des chiens dont ils s'occupent chez eux et dans leur refuge animalier.

