Son chat rentre à la maison avec un serpent enroulé autour du cou, elle agit sans réfléchir

Face à l’urgence de la situation, la propriétaire a tout fait pour sauver son chat d’un destin funeste.

C’est une scène incroyable comme seule l’Australie peut nous en offrir. Sur Facebook, Rebecca Daynes a raconté la terrible rencontre entre sa chatte âgée, Mabel, et un serpent venimeux.

Les Australiens ont beau vivre au milieu d’animaux dangereux comme les araignées et les serpents, ils n’en restent pas moins surpris lorsqu’ils tombent nez à nez avec eux. Il y a quatre mois, Rebecca Daynes raconte que Mabel est allée prendre le soleil dans le jardin. Quelques minutes plus tard, son chat est rentré en furie dans la maison.

Au départ, Rebecca n’a pas compris ce qui se passait. Mais en prêtant plus attention à son chat, la propriétaire a alors remarqué qu’un serpent s’était enroulé autour du cou de Mabel. Sans attendre plus longtemps, Rebecca a décidé d’agir pour porter secours à son chat bien-aimé.

Le serpent le plus dangereux d’Australie

Serpent brun d'Australie. Crédit photo : Ken Griffiths/ iStock

L’Australienne raconte avoir saisi des pinces à pâtes dans sa cuisine avant d’attraper le serpent par la tête. Rebecca a ensuite pris son chat apeuré dans ses bras pendant que le serpent s'enroulait lentement autour des pinces. Mabel s’en est sortie sans blessures ni morsures mais avec une grosse frayeur.

Rebecca a fait une photo du serpent qu’elle a envoyé à son fils. Ce dernier lui a répondu de facto qu’il s’agissait d’un serpent brun, le plus mortel d’Australie. Autant dire que Rebecca et son chat l’ont échappé belle.

Interrogée par le média Newsweek, Rebecca a expliqué que chaque jour passé avec Mabel était important. En effet, elle précise que sa chatte est gravement malade. Mabel souffre d’une tumeur au cerveau et Rebecca ne sait pas combien de temps il lui reste à vivre.

Crédit photo : Rebecca Daynes/ Facebook

« De nos jours, elle est très vieille et lente, donc dans les rares occasions où elle parvient à sortir, elle trouve généralement un endroit au soleil pour dormir. Je n’étais donc pas particulièrement inquiète de sa disparition », confie Rebecca qui a craint que Mabel se soit fait mordre.

Plus tard, l’Australienne rassurait ses abonnées Facebook : « Cela fait plus de 48 heures et elle va toujours bien. Actuellement, elle est assise près du réfrigérateur et essaie de me convaincre qu’elle a besoin d’un deuxième dîner ». Aujourd’hui, Rebecca continue de profiter au maximum de Mabel.