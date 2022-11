Après 2 ans de relation, son petit ami laisse sortir son chat d'intérieur, elle le quitte

En rentrant chez elle, une jeune femme a remarqué que son chat d’intérieur n’était plus là, car son copain l’avait laissé sortir. Dévastée, elle a décidé de rompre après deux ans de relation.

Il existe de nombreux motifs de rupture dans une relation amoureuse : la disparition des sentiments, la routine qui s’installe, les disputes trop fréquentes… Cependant, un couple a décidé de se séparer pour une raison très précise, qui a mis en lumière tout ce qui n’allait pas dans la relation.

La décision a été prise par une jeune femme propriétaire d’un chat. Ce dernier, nommé Guerrilla, était âgé de 15 ans et en mauvaise santé. Pour le préserver, la jeune femme ne le laissait pas sortir à l’extérieur, par peur de le perdre.

Crédit photo : iStock

Un jour, elle est rentrée chez elle et a remarqué que son chat n’était pas là. Elle a alors demandé à son petit ami où l’animal était passé, mais ce dernier ne savait pas. En cherchant, elle a remarqué que la porte-fenêtre de l’appartement était restée grande ouverte, laissant au chat l’occasion de s’enfuir.

« Je suppose que lorsque j’ai sorti les chiens, j’ai oublié de fermer la porte. Je suis désolé », s’est excusé le jeune homme.

Elle rompt avec son petit-ami

Après deux ans de relation, la jeune femme a décidé de rompre avec son copain en remarquant qu’il avait laissé sortir le chat. Cet acte a profondément blessé la jeune femme qui, en plus d’avoir perdu son animal, a remarqué tout ce qui n’allait pas dans sa relation. Pendant deux ans, son petit ami a fait preuve d’une grande insouciance et ne s’est jamais montré attentionné.

Crédit photo : iStock

Il ne faisait aucun effort pour les tâches ménagères, laissait la lumière allumée tard la nuit alors qu’elle se levait tôt, perturbant son sommeil. Si la jeune femme n’a pas hésité à traverser le pays pour emménager avec lui, il a affirmé qu’il n’aurait jamais fait la même chose. Si elle ne s’était jamais rendue compte qu’elle était malheureuse, tout a basculé quand elle a perdu son chat.

« Je me plaignais de lui à mon thérapeute en essayant de ne pas lui en vouloir, a-t-elle confié. Je ne me suis pas plainte à mes amis ou ma famille parce que je savais qu'ils me diraient de partir, et je ne voulais pas affronter le fait que ça ne fonctionnait pas. J'étais malheureuse. Et puis, il a laissé sortir le chat. Ou il a laissé la porte ouverte et n'a pas pensé au chat. Y a-t-il une différence ? »

Aujourd’hui, elle est rentrée chez elle et se sent beaucoup mieux.