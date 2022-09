En Thaïlande, des pêcheurs ont trouvé un bébé dauphin de l'Irrawaddy, espèce en danger, échoué sur le rivage

En Thaïlande, des pêcheurs ont repéré un bébé dauphin affaibli sur le rivage. L’animal a été recueilli dans un centre et un mois après son sauvetage, son état de santé commence à s’améliorer.

Le 22 juillet dernier, en Thaïlande, des pêcheurs ont remarqué qu’un bébé dauphin était échoué sur le rivage. Âgé de 4 à 6 mois, le dauphin souffrait d’une infection pulmonaire et était très faible.

Il a été recueilli au Centre de recherche et de développement des ressources marines et côtières de Thaïlande. Le dauphin a été placé dans une piscine d’eau de mer et une équipe de vétérinaires et de bénévoles veille sur lui en permanence. En raison de tous les efforts déployés pour sauver l’animal, ce dernier a été surnommé Paradon, ce qui signifie « fardeau fraternel ».

« Nous nous sommes dit que ses chances de survie étaient assez faibles, à en juger par son état. Normalement, les dauphins retrouvés échoués sur le rivage sont généralement dans un état aussi terrible. Les chances que ces dauphins survivent sont habituellement très, très minces. Mais nous faisons de notre mieux pour le sauver », a déclaré Thanaphan Chomchuen, vétérinaire au centre marin.

L’état de santé du bébé dauphin s’améliore

Après un mois de soins, le petit dauphin est en meilleure santé. Il arrive à nager seul, ce qui était impossible auparavant, et il ne présente plus aucun signe d’infection.

Quand il a été retrouvé sur le rivage par les pêcheurs, le dauphin mesurait 130 cm et pesait 27 kg. Les vétérinaires nourrissent le dauphin toutes les 20 minutes pour qu’il prenne du poids, mais il ne se nourrit pas encore assez et ne reçoit pas assez de lait.

« Il ne mange pas assez, il veut juste jouer. Je crains qu’il ne reçoive pas suffisamment de nourriture. Lorsque vous investissez votre temps, vos efforts physiques, votre attention mentale et votre argent pour venir ici en tant que bénévole, vous souhaitez bien sûr qu’il devienne fort et survive », a confié Thippunyar Thipjuntar, bénévole.

Encore un an de soins pour le dauphin

Quand l’état de santé du dauphin s’améliorera, l’animal ne sera pas immédiatement relâché pour autant. Selon le directeur du centre, le cétacé devra suivre des soins à long terme qui pourraient durer encore un an. Les vétérinaires vont attendre que l’animal soit sevré pour qu’il puisse chasser de la nourriture tout seul.

« Si nous le relâchons quand il ira mieux, le problème est qu’il ne pourra pas avoir de lait. Nous devons prendre soin de lui jusqu’à ce qu’il ait ses dents, puis nous devons l’entraîner à manger du poisson et à faire partie d’un groupe. Cela prendra un certain temps », a expliqué Sumana Kajonwattanakul, le directeur du centre marin.

Les dauphins de l’Irrawaddy font partie des espèces en danger classées sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature. Ces animaux vivent dans les eaux peu profondes du sud et sud-est de l’Asie. Leur survie est menacée par la perte de leur habitat, la pollution et la pêche illégale.