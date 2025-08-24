Une grand-mère éléphant s'arrête pour dire merci aux humains qui ont laissé traverser son troupeau sur la route

Des automobilistes ont assisté à une scène incroyable en pleine nature.

Un passage piéton pas comme les autres.

En début de semaine, Wildlife Rescuers, une association de protection des animaux sauvages, a partagé une adorable vidéo sur sa page TikTok.

Sur ces images, on voit un troupeau d’éléphants traverser une route en toute sécurité, sous les yeux des automobilistes.

Comme vous pouvez le voir, les pachydermes s’empressent de rejoindre leur habitat naturel. Une fois la traversée terminée, la matriarche du groupe a eu un geste inattendu et magnifique, souligne l’organisation.

#animallovers #elephants #elephantlover #elephantherd ♬ original sound - Wildlife_Rescuers @wildlife_rescuers A herd of elephants crossed the road together. After they were safely on the other side, the matriarch, the grandmother of the group, lifted her trunk to thank the drivers who had waited patiently. It was a quiet, touching moment of respect and gratitude between the animals and the people. Elephant herds are usually matriarchal, meaning they are led by the oldest and often largest female. She makes decisions for the group, including where to find food, water, and safe paths. A typical herd is made up of related females and their young, while adult males usually leave the herd when they reach adolescence and either live alone or form small bachelor groups. Herds are highly social and cooperative. Members care for each other’s calves, communicate through touch, sound, and even low-frequency vibrations, and show strong bonds of protection, learning, and support. The matriarch’s experience and memory are crucial for the herd’s survival. Credit unknown Please DM us for credit #animals

La matriarche fait un geste inattendu

L’éléphante la plus âgée du troupeau a levé sa trompe en direction de la voiture. Un mouvement qui, selon Wildlife Rescuers, vise à remercier les conducteurs qui se sont arrêtés pour les laisser passer.

En légende la vidéo, l’organisme décrit un « moment calme et touchant, de respect et de gratitude, entre les animaux et les humains ».

L’association rappelle que les éléphants vivent dans une société matriarcale. Ils sont dirigés par la femelle la plus âgée et la plus imposante.

« C’est elle qui prend les décisions pour le groupe, notamment en ce qui concerne la nourriture, l’eau et les chemins les plus sûrs », détaille Wildlife Rescuers.

Crédit Photo : iStock

Un troupeau est généralement composé de femelles et de leur descendance, tandis que les mâles adultes quittent le groupe pour vivre seuls ou avec d’autres congénères.

« Les troupeaux sont très sociaux et coopératifs. Les membres prennent soin des petits, communiquent par le toucher, le son et même les vibrations à basse fréquence, et tissent des liens forts de protection, d'apprentissage et de soutien. L'expérience et la mémoire de la matriarche sont cruciales pour leur survie ». (Wildlife Rescuers).

De son côté, Elephant Guide nous apprend qu’un troupeau d’éléphants peut compter jusqu’à 100 individus.

Crédit Photo : iStock

« Les aînés sont membres les plus respectées dans la société des éléphants (…) Les plus jeunes doivent faire preuve de respect envers eux en les saluant, en leur touchant la trompe et en leur adressant des sons amicaux (…) ».

Des bêtes nobles !