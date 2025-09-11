Un gardien de zoo dévoré vivant par des lions sous les yeux des visiteurs impuissants en Thaïlande

En Thaïlande, un gardien de zoo a été dévoré vivant par plusieurs lions sous le regard impuissant des visiteurs.

Scène d’horreur en direct ! Un safari a viré au drame au Safari World Bangkok, l’un des plus grands parcs zoologiques d’Asie, situé en en Thaïlande. Ce mercredi 10 septembre, un gardien du zoo, chargé habituellement de nourrir les lions, a été attaqué et dévoré par plusieurs lions sous le regard horrifié des visiteurs.

Crédit photo : New York Post

Tavatchai Kanchanarin, visiteur du zoo et témoin de l’attaque, a raconté comment il avait assisté à cette tragédie auprès de la chaîne locale Tairath :

« Un homme est sorti d’une voiture, se tenant seul, dos tourné aux animaux (...) Il est resté debout pendant environ trois minutes, puis un lion s’est approché lentement et l’a attrapé par-derrière. Il n’a pas crié »

Crédit photo : iStock

La possession de lions “domestiques” légale en Thaïlande

Selon les responsables du parc, la victime était employé du zoo en tant que superviseur depuis plus de 30 ans. Il aurait été attaqué par six ou sept lions, tandis que l'image qui circule sur internet montre cinq lions, de dos, en train de dévorer le corps du gardien.

Crédit photo : Safari World Bangkok

Au Safari World Bangkok, les visiteurs peuvent normalement approcher de près les animaux sauvages tels que les tigres, les lions, les ours ou encore les zèbres, qui se promènent librement dans leur habitat naturel.

Le parc propose notamment des excursions en safari pour nourrir les lions et les tigres pour environ 1 200 bahts (soit 31 euros environ) par personne.

Crédit photo : khaosodenglish.com

Ce fait divers relance un débat qui a fait polémique en Thaïlande où la possessions de lions “domestiques” est légale. La population de félins en captivité a explosé ces dernières années, avec près de 500 enregistrés dans des zoos, des fermes d'élevage voire dans des cafés où l'on peut caresser les animaux, et des foyers privés.