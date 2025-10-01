Un éléphant déchaîné renverse des touristes en pirogue et maintient la tête d'une femme sous l'eau avec sa trompe

Au Botswana, un safari a pris une tournure extrêmement dangereuse après qu’un éléphant a chargé un groupe de touristes en pirogue.

Ce qui devait être une excursion paisible s’est transformé en cauchemar. Ce week-end, plusieurs vacanciers ont frôlé la mort alors qu’ils faisaient un safari, rapportent plusieurs médias, dont le Daily Mail.

Les faits se produits dans le delta de l’Okavango, au Botswana. Ce jour-là, deux couples britanniques et américains exploraient les lieux en mokoro, une pirogue traditionnelle utilisée par les habitants.

Cette activité a pris une toute autre tournure lorsque le groupe s’est approché trop près d’un troupeau d’éléphants. Se sentant menacé, l’un des mâles a alors chargé l’embarcation. Une scène impressionnante immortalisée en vidéo.

The moment an elephant charged at tourists in Botswana 🇧🇼 Okavango Delta on Saturday.



American and British tourists escaped after a bull elephant overturned their canoes and briefly held a woman underwater. She escaped with help from her husband. Credit: CNP pic.twitter.com/RCqSuFeOX4 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 29, 2025

« Ils ont eu énormément de chance »

Sur ces images, on voit le pachyderme se précipiter sur les touristes. L’animal renverse ensuite l’un des bateaux sur lequel se trouve un couple, et piétine une passagère. Selon The Telegraph, le mammifère a maintenu la femme sous l’eau pendant quelques secondes en utilisant sa trompe.

Par chance, l’éléphant a relâché sa proie, ce qui a permis à la victime de s’échapper avec l’aide de son époux. Une chose est sûre : le quatuor aurait pu connaître une issue encore plus dramatique. C’est ce qu’affirme un ancien ranger sud-africain dans les colonnes du Daily Mail.

« Ils ont eu énormément de chance car les quatre auraient pu être tués par cet éléphant en colère. La femme a eu la chance de ne pas avoir été transpercée par les défenses, mais l’animal l’avaient maintenue sous l’eau quelques secondes de plus, elle se serait probablement noyée », a-t-il indiqué. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adventure-Avontuur Afrika (@avontuuradventure_afrika)

L'éléphant protégeait ses petits

Le garde forestier rappelle que les règles de sécurité et de distance doivent être respectées durant les safaris. En effet, les éléphants sont connus pour être très protecteurs envers leurs petits et peuvent se montrer très agressifs s’ils se sentent menacés.

« Cet animal a attaqué parce qu’il protégeait ses jeunes, et il semble que les guides aient mal jugé la distance de sécurité, commettant une erreur potentiellement fatale », conclut le spécialiste de la faune sauvage.

Crédit Photo : Capture d'écran X

De son côté, une employée d’une compagnie locale assure que les quatre touristes se portent bien.

« Il y a eu beaucoup de matériel photo et de téléphones endommagés, mais c’est une bénédiction que personne n’ait été grièvement blessé (…) », explique-t-elle.

Cet été, un incident similaire a eu lieu en Zambie. Deux touristes âgées d’une soixantaine d’années ont été tuées par une éléphante lors d’un safari. Ce drame nous rappelle que les animaux sauvages règnent en maître dans leur milieu naturel.