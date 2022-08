États-Unis : après la naissance d'un bébé hippopotame, le zoo de Cincinnati recherche un nom

Un bébé hippopotame est né dans un zoo dans l’Ohio le 4 août dernier. L’établissement recherche actuellement un nom pour le nouveau-né.

Le zoo de Cincinnati, situé dans l’Ohio aux États-Unis, a accueilli un nouveau pensionnaire la semaine dernière. Jeudi 4 août, une maman hippopotame a donné naissance à un petit mâle.

Crédit photo : Cincinnati zoo

Il est le frère d’un autre bébé né prématurément en 2017, une femelle nommée Fiona.

« Nous sommes heureux que le bébé soit en bonne santé. Le sexe n’avait pas beaucoup d’importance pour l’équipe, mais il sera intéressant d’observer et de comparer les différences de comportement entre une fille élevée par l’homme et un garçon élevé par sa mère », a déclaré Christina Gorsuch, directrice des soins aux animaux du zoo de Cincinnati.

Naissance d’un bébé hippopotame

L’hippopotame Fiona est devenue célèbre dans le zoo de Cincinnati quand elle est née prématurément en 2017, six semaines avant la date du terme. Heureusement, elle a réussi à survivre avec l’aide des vétérinaires présents au zoo. Contrairement à elle, le petit mâle qui vient de naître est en pleine forme.

« Ce petit nous semble énorme parce que Fiona ne pesait que 13 kilos lorsqu’elle est née six semaines avant le terme, et elle n’était pas capable de tenir debout toute seule. Ce nouveau-né pèse au moins deux fois plus que Fiona et marche déjà », a affirmé Christina Gorsuch.

Crédit photo : Cincinnati zoo

Pour le moment, le petit hippopotame n’a pas de prénom. Pour en trouver un, le zoo de Cincinnati a lancé un appel au public, et il est possible de proposer des idées en ligne. Le bébé hippopotame va quant à lui rester deux semaines aux côtés de sa mère, dans le zoo.