États-Unis : ce nouveau-né tamandua est une merveille de la nature avec son long nez et son adorable bouille

Il y a un mois, un zoo américain a accueilli un bébé tamandua. Cette naissance a comblé de joie le personnel du parc.

Le 6 mai dernier, un adorable tamandua du Sud est né au Roger Williams Park Zoo, un parc animalier situé à Rhode Island (États-Unis).

Une naissance qui réjouit le zoo

À l’époque, le zoo s’était empressé de partager la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux via cet adorable message : «Bienvenue dans le monde, bébé tamandua !»

Selon les dires du personnel, la naissance s’est déroulée sans accroc. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la petite boule de poils grandit vite : «À un mois, notre petit tamandua a triplé de volume», a indiqué Jenny Theman, responsable des soins des animaux, à Travel + Leisure.

Crédit Photo : ROGER WILLIAMS PARK ZOO

Sans surprise, les soigneurs sont aux petits soins avec la maman prénommée Carina, le papa Salvador et le nourrisson : «Maman pour la deuxième fois, Carina se montre très attentive envers son petit sous l’oeil attentif de nos équipes».

Les visiteurs du parc devront patienter encore un peu avant de découvrir la frimousse du fourmilier. En effet, mère et fils se reposent à l’abri des regards, où le nouveau pensionnaire reçoit les soins nécessaires.

Crédit Photo : ROGER WILLIAMS PARK ZOO

Ce dernier est né grâce au Plan de survie des espèces de tamandua du Sud. Bien que l’espèce ne soit pas considérée comme menacée, l’accouplement a été planifié en coopération avec l’Association of Zoos and Aquariums pour maintenir «une population saine et génétiquement diverse» de tamanduas, précise le zoo.

Le tamandua : un animal originaire d’Amérique du Sud

Vous l’ignorez peut-être, mais le tamandua du Sud est surnommé «le petit fourmilier à collier». Il est originaire d’Amérique du Sud et évolue principalement dans les forêts tropicales, où il passe le plus clair de son temps à se prélasser dans les arbres. Outre ses griffes acérées, cet animal curieux possède une queue préhensile qui lui permet de grimper aux arbres et de s’agripper aux branches sans tomber.

Crédit Photo : Istock