Un bébé fanakola tacheté, rare représentant d'une espèce menacée, est né pour la première fois dans un zoo aux États-Unis

Le zoo de Nashville, aux États-Unis, a accueilli un nouveau membre : un bébé fanaloka tacheté est né il y a moins d’un mois. C’est la toute première fois que cette espèce naît en Amérique.

Le 29 avril dernier, un nouvel animal est né au zoo de Nashville, aux États-Unis, et a agrandi la famille des animaux qui vivent dans le parc. Un adorable bébé fanaloka tacheté a en effet vu le jour il y a moins d’un mois.

Crédit photo : Zoo de Nashville

Le fanaloka est une espèce très rare et peu connue originaire de Madagascar. Il s’agit du deuxième plus grand prédateur du pays, car il se nourrit de petits mammifères, de reptiles, d’oeufs d’oiseaux, d’animaux aquatiques et d’insectes. Les fanalokas sont des carnivores qui vivent dans les terres et les forêts tropicales.

Un bébé fanaloka est né en Amérique

Le petit fanaloka né le 29 avril dernier est élevé dans la salle de soins néonatals du zoo et surveillé par des vétérinaires. Selon ces derniers, le petit animal est en bonne santé et alerte. Il est né d’un couple de fanalokas arrivé au zoo récemment. C’est la première fois qu’un fanaloka naît sur le territoire américain.

Crédit photo : Zoo de Nashville

Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature, le fanaloka fait partie des espèces vulnérables. En effet, cet animal est menacé à cause de la destruction de son habitat à Madagascar, de la déforestation et de la chasse. Pour tenter de protéger cette espèce, le zoo de Nashville a mis un place un programme d’élevage et de conservation des fanalokas. Ainsi, toute l’équipe du zoo a été ravie d’assister à cette naissance exceptionnelle.

« Nous sommes honorés de les avoir ici et d’aider à conserver cette espèce vulnérable », a déclaré le zoo sur un post Facebook.

Pour le moment, cette famille est le seul groupe de fanalokas vivant aux États-Unis.