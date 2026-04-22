Un célèbre torero gravement encorné au rectum par un taureau en pleine corrida

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Le taureau en train d'encorner le torero Morante de la Puebla

À Séville, un torero a été grièvement blessé au rectum après avoir été encorné lors d'une corrida.

Lundi 21 avril, le matador Morante de la Puebla, 46 ans, a frôlé la mort dans les Arènes de la Real Maestranza de Caballería, à Séville. Considéré comme l'un des plus grands noms de la tauromachie espagnole contemporaine, il se produisait devant un public nombreux venu assister à la feria d'avril, l'un des rendez-vous taurins les plus prestigieux d'Espagne.

En pleine corrida, il a été transpercé par la corne d'un taureau et grièvement blessé au rectum, rapporte le quotidien espagnol El Mundo.

Morante de la PueblaCrédit Photo : Feria del Toro

Un matador encorné par un taureau

Le matador expérimenté affrontait le quatrième taureau de la feria d'avril lorsque l'incident s'est produit. Ce type de blessure, redouté dans le milieu taurin, est l'une des plus dangereuses qu'un torero puisse subir en raison de la proximité avec des organes vitaux et du risque élevé d'infection.

En tentant de contrôler l'animal avec la cape, il a été surpris par un changement de trajectoire du bovin, qui l'a encorné à la fesse gauche. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.

Sur ces images, on voit le bovin charger le matador, qui chute et roule au sol. Des toreros présents dans l'enceinte interviennent rapidement pour faire fuir l'animal, tandis que le toréador se tient la fesse gauche, visiblement en grande souffrance.

Une plaie de 10 cm

Morante de la Puebla a été évacué vers l'infirmerie, où le Dr Octavio Mulet, chirurgien en chef des lieux, a constaté une plaie profonde de 10 cm.

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Selon le spécialiste, la lésion a « partiellement endommagé les muscles du sphincter anal et provoqué une perforation de 1,5 centimètre dans la paroi postérieure du rectum ».

Dans un premier temps, il a subi une intervention consistant « à laver la plaie, réparer la paroi rectale et l'appareil sphinctérien, et mettre en place un drain aspiratif dans l'espace rétro-anal ».

Puis, le torero a été opéré pendant deux heures supplémentaires. Si son pronostic vital n'était pas engagé, sa blessure a été jugée très sérieuse par l'équipe médicale. Une telle cornada au niveau du bassin nécessite généralement plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de convalescence avant d'envisager un retour à l'activité.

« J'avais terriblement mal »

Au lendemain de son opération, il a donné de ses nouvelles au quotidien El Mundo, depuis le service de soins intensifs.

« C'est la blessure la plus douloureuse que j'aie jamais subie (...) J'avais terriblement mal et j'étais aussi très effrayé car j'ai vu que le taureau m'avait touché et j'ai cru que je saignais abondamment. Quand je suis arrivé à l'infirmerie et que j'ai vu que le saignement était minime, je me suis beaucoup détendu. Mais ça faisait terriblement mal », a-t-il indiqué.

Avant d'ajouter :

« J'ai passé une nuit difficile, j'ai très peu dormi, mais honnêtement, je gère la douleur. Je vais devoir rester à l'hôpital quelques jours et j'espère que je m'en sortirai... Avec un peu de patience ».

Grand nom de la tauromachie, Morante de la Puebla avait décidé de prendre sa retraite en octobre 2025 après avoir souffert de troubles dissociatifs de l'identité, une pathologie qui force d'autres toreros à raccrocher définitivement, avant d'effectuer son retour sur le devant de la scène. Ce grave incident relance inévitablement les questions autour des risques extrêmes du métier, dans une discipline où les blessures mortelles ou invalidantes restent une réalité que chaque matador affronte à chaque entrée dans l'arène.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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