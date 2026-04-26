Un chasseur de trophées traque une antilope très rare et meurt piétiné par 5 éléphants

Au Gabon, un chasseur de trophées a mené une expédition dans le but de tuer une antilope très rare. Cependant, il est mort piétiné par un troupeau d’éléphants.

Ernie Dosio était un millionnaire âgé de 75 ans connu pour être chasseur de trophées. Au cours de ses différentes expéditions, il avait déjà tué des lions, des léopards, des rhinocéros, des buffles et des cerfs sauvages. Ce fut également le cas de ce chasseur controversé qui aimait s’exhiber avec ses dépouilles de lions et d’éléphants, avant d’être abattu.

Crédit photo : Bobby Hansen Hunting Safaris

Récemment, le chasseur a payé la compagnie de safaris Collect Africa pour mener une expédition spéciale et traquer une antilope très rare, la céphalophe à dos jaune. Dans l’espoir de tuer l’animal, Ernie Dosio avait versé 40 000 dollars à la compagnie, soit 34 120 euros.

Un troupeau d’éléphants

L’expédition s’est déroulée au Gabon, dans la forêt tropicale de Lope-Okanda, le 17 avril dernier. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu pour le chasseur, qui était accompagné d’un guide de chasse professionnel. Pendant la traque, Ernie Dosio est tombé nez-à-nez avec un groupe de cinq femelles éléphants et leurs petits.

Crédit photo : Bobby Hansen Hunting Safaris

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Quand les éléphantes ont vu les chasseurs, elles se sont tout de suite senties menacées et ont agit pour défendre leurs petits. Elles ont chargé Ernie Dosio et son guide. Ce dernier a tenté de tirer un coup de fusil mais a été projeté au sol, tandis que le chasseur a été piétiné par le troupeau d’éléphants et est mort sur le coup.

Ce n’est pas la première fois que les animaux se vengent des chasseurs de trophées. L’été dernier, un millionnaire est mort encorné par un buffle qu’il était sur le point d’abattre.

Le chasseur est mort

Pour rappel, les éléphants d’Afrique sont les plus grands mammifères terrestres et les femelles peuvent peser près de 4 tonnes et courir à une vitesse de 40 km/h.

“Alors qu’ils étaient en forêt, Ernie et son guide de chasse professionnel ont surpris cinq éléphantes accompagnées de leurs petits. Se sentant menacées, les éléphantes les ont immédiatement attaqués. Je préfère ne pas entrer dans les détails, mais on peut supposer sans risque que cela a été rapide”, a déclaré un chasseur qui connaissait la victime au Daily Mail.

Le guide de chasse qui escortait Ernie Dosio a été grièvement blessé. Le corps du chasseur a quant à lui été rapatrié en Californie par l’ambassade des États-Unis.