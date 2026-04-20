Un guide de safari, qui disait qu'il «préférerait être tué par un éléphant que d'en abattre un»... a été tué par un éléphant

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Gary Freeman / Un éléphant en Afrique

En Afrique du Sud, un guide de safari, connu pour avoir déclaré qu’il préférait être tué par un éléphant plutôt que d’en abattre un, a été mortellement attaqué par l’animal.

Lors d’un safari en Afrique du Sud, un guide âgé d’une soixantaine d’années a été tué par un éléphant, rapporte le magazine américian People.

Un guide expérimenté tué par un éléphant en Afrique du Sud

Les faits se sont déroulés le jeudi 9 avril 2026, dans la réserve privée de Klaserie, dans la province du Limpopo, a indiqué un porte-parole du service de police locale.

Peu avant l’incident, Gary Freeman, propriétaire des lieux et guide expérimenté âgé de 65 ans, avait proposé à un groupe de touristes de quitter leur véhicule pour poursuivre l’expédition à pied, selon le brigadier Hlulani Mashaba.

Réserve privée de Klaserie, en Afrique du SudCrédit Photo : Shutterstock

Alors que les voyageurs marchaient, un éléphant est soudainement apparu et s’est précipité sur le guide.

Face à cette situation, le sexagénaire a tenté d’effrayer l’animal avec le revolver qu’il portait, mais il a été mortellement blessé lors de l’attaque.

« Rien n’indique que l’arme à feu ait été utilisée », a ajouté la police.

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Le groupe a ensuite conduit la victime vers un «endroit sûr» et a contacté les secours médicaux d’urgence, qui l’ont déclarée morte à leur arrivée.

Un éléphant africainCrédit Photo : iStock

Un guide de safari très apprécié

Gary Freeman organisait des safaris à pied dans la réserve depuis le début des années 1990.

La Klaserie Private Nature Reserve a annoncé sa mort sur les réseaux sociaux le 10 avril. Dans son message, elle décrit le guide comme un « membre essentiel de la communauté », très proche de ses clients.

Gary FreemanCrédit Photo : Gary Freeman / Instagram

Sous la publication, les hommages ont afflué. Dans un commentaire, une utilisatrice nommée Judy Connors a indiqué que son frère et elle avaient passé du temps avec le guide en février dernier, quelques semaines avant sa mort. Selon elle, le propriétaire de la réserve affichait alors un « sentiment d’accomplissement, comme si la vie lui avait déjà suffisamment donné ».

« Par le passé, nous avons entendu Gary parler de son profond respect et de son amour pour les éléphants. Il disait qu’il préférerait être tué par un éléphant plutôt que d’en abattre un », a-t-elle écrit sur Facebook.

Dans une autre publication, la réserve sud-africaine a fait part de son profond respect pour le défunt.

« Gary était un véritable gentleman et un membre essentiel du tissu de la Klaserie. Sa présence, sa gentillesse et sa contribution à ce territoire vont profondément manquer à tous ceux qui l’ont connu », a-t-elle conclu.

éléphant Afrique du sud
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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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