Un chien retrouvé en sang et à l'agonie après avoir été abandonné dans une voiture garée en plein soleil

Un chien a été retrouvé dans un état critique, après avoir été abandonné dans un véhicule surchauffé.

Le drame a été évité de peu !

Oublié dans un véhicule stationné en plein soleil, un chien a été sauvé in extremis alors qu'il était à l'agonie et en hyperthermie.

La scène s'est déroulée le mardi 19 août dernier dans une rue de Metz, en Moselle.

Ce sont des policiers municipaux qui ont réussi à extraire ce chien (un berger australien) enfermé dans la voiture surchauffée, après avoir été alertés par des riverains.

Lorsqu'il a été secouru, l'animal était très mal en point. En état d'hyperthermie, le canidé avait notamment la gueule en sang, suite à des blessures qu'il s'était infligé lui-même en essayant de sortir du véhicule. Sa température corporelle a été « mesurée à plus de 41° par le vétérinaire », selon le maire de Metz François Grosdidier.

Le premier édile s'est d'ailleurs indigné de cet abandon en pleine canicule en postant un message sans équivoque sur le réseau social X.

« Les policiers municipaux de la Ville de Metz sauvent une nouvelle fois un chien abandonné par son maître dans une voiture sous le soleil (...) L’animal souffre de la chaleur. Il a cherché à sortir de la voiture. Une partie de sa tête est bloquée dans le montant de la portière. Sa gueule est en sang... Il est en plein stress et semble déshydraté. L’intérieur du véhicule a subi de nombreux dégâts », détaille ainsi François Grodidier, qui ne décolère pas.

« Les policiers municipaux réussissent à l’extraire du véhicule. Le chien boit de l’eau, avant d’être conduit à une clinique vétérinaire du quartier afin d’y recevoir des soins en urgence », poursuit l'élu.

Et de conclure : « Ces interventions deviennent répétitives. On ne doit laisser en aucun cas un animal, et encore moins un enfant, dans une voiture sous le soleil. C’est irresponsable et impardonnable ! ».

Pour rappel, si vous voyez un animal pris au piège d'une voiture garée en plein soleil, n'hésitez pas à briser la vitre du véhicule afin de lui porter secours. Si vous n'y parvenez pas ou si vous n'osez pas intervenir, appelez immédiatement les services de police qui sauront comment faire.