Un commissariat adopte un chien âgé errant pour lui offrir un foyer aimant !

Par |

Lil Graig, le chien adopté par la police

Aux États-Unis, un commissariat du Michigan compte un nouvel officier parmi ses troupes : un adorable chien errant.

C’est la belle histoire du jour.

Un chien âgé, à la recherche d’un foyer, a trouvé une famille improbable : tout un commissariat situé dans le Michigan (États-Unis), rapporte le magazine People.

Lil Graig, le chien adopté par la police Crédit Photo : Milford Police Department

Des policiers trouvent un chien errant…

Le 1er février, par une nuit glaciale, des officiers du commissariat de police de Milford (MPD) a répondu à un signalement concerné un chien errant.

À leur arrivé sur les lieux, les agents ont découvert la boule de poils sur un porche, sans collier ni puce.

Face à cette situation, les policiers ont essayé de retrouver le propriétaire de l’animal, sans succès. Comme il faisait très froid dehors, ils ont emmené le toutou au poste.

Lil Graig, le chien adopté par la police Crédit Photo : Milford Police Department

Sur place, il a eu droit à une petite visite guidée, et son caractère doux et affectueux a rapidement conquis tout le personnel.

La suite après cette vidéo

« Il a passé environ une semaine au refuge. Nous gardions un œil sur lui en espérant qu’un adoptant se manifeste. Une semaine plus tard, toujours rien », a indiqué le MPD sur sa page Facebook.

… et l’adoptent

Quelques jours plus tard, le commissariat a pris une décision inhabituelle. Le service de police a adopté le chien afin de lui garantir un foyer sûr et aimant, « plutôt que de laisser son avenir au hasard ».

« Le vétérinaire nous a dit qu’il a environ 9 ans, qu’il lui manque quelques dents, qu’une de ses oreilles ne tient pas droite et qu’il n’entend pas très bien, mais nous allons offrir à ce vieux compagnon le meilleur foyer possible », a ajouté le MPD.

Lil Graig, le chien adopté par la police Crédit Photo : Milford Police Department

Le poste de police a précisé que le chien faisait déjà sourire le personnel et leur offrait un peu de répit face au stress.

« Il est un peu lent, adore la présence des gens et a un petit côté comique. Il vivra désormais au commissariat et connaît déjà parfaitement les lieux. Si vous passez dans le coin, n’hésitez pas à venir le rencontrer », a conclu le post.

Lil Graig, le chien adopté par la police Crédit Photo : Milford Police Department

Le pensionnaire a été prénommé Lil Graig, en hommage au policier qui l’a amené pour la première fois au poste.

Suivez nous sur Google News
Policier

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
Les policiers à côté de la voiture de Nahel
«Honteux» : le policier qui a tiré sur Nahel sera jugé pour violence, et non pour meurtre
Une voiture de police devant un commissariat
Père de 3 enfants, 40 ans : un policier se suicide à Montpellier
Des lingots d'or
Un homme de 57 ans jette accidentellement 20 lingots d'or... à la poubelle
Le policier Jamie Pastorello et Rhea Holmes
Un policier emmène une veuve au cimetière et découvre qu'elle dort sur la tombe de son mari depuis des mois
Un homme fou poursuit un policier avec une tronçonneuse en marche
« J'ai cru qu'il allait me couper la tête » : une vidéo insensée montre un maniaque poursuivant un policier avec une tronçonneuse