Un commissariat adopte un chien âgé errant pour lui offrir un foyer aimant !

Aux États-Unis, un commissariat du Michigan compte un nouvel officier parmi ses troupes : un adorable chien errant.

C’est la belle histoire du jour.

Un chien âgé, à la recherche d’un foyer, a trouvé une famille improbable : tout un commissariat situé dans le Michigan (États-Unis), rapporte le magazine People.

Crédit Photo : Milford Police Department

Des policiers trouvent un chien errant…

Le 1er février, par une nuit glaciale, des officiers du commissariat de police de Milford (MPD) a répondu à un signalement concerné un chien errant.

À leur arrivé sur les lieux, les agents ont découvert la boule de poils sur un porche, sans collier ni puce.

Face à cette situation, les policiers ont essayé de retrouver le propriétaire de l’animal, sans succès. Comme il faisait très froid dehors, ils ont emmené le toutou au poste.

Crédit Photo : Milford Police Department

Sur place, il a eu droit à une petite visite guidée, et son caractère doux et affectueux a rapidement conquis tout le personnel.

La suite après cette vidéo « Il a passé environ une semaine au refuge. Nous gardions un œil sur lui en espérant qu’un adoptant se manifeste. Une semaine plus tard, toujours rien », a indiqué le MPD sur sa page Facebook.

… et l’adoptent

Quelques jours plus tard, le commissariat a pris une décision inhabituelle. Le service de police a adopté le chien afin de lui garantir un foyer sûr et aimant, « plutôt que de laisser son avenir au hasard ».

« Le vétérinaire nous a dit qu’il a environ 9 ans, qu’il lui manque quelques dents, qu’une de ses oreilles ne tient pas droite et qu’il n’entend pas très bien, mais nous allons offrir à ce vieux compagnon le meilleur foyer possible », a ajouté le MPD.

Crédit Photo : Milford Police Department

Le poste de police a précisé que le chien faisait déjà sourire le personnel et leur offrait un peu de répit face au stress.

« Il est un peu lent, adore la présence des gens et a un petit côté comique. Il vivra désormais au commissariat et connaît déjà parfaitement les lieux. Si vous passez dans le coin, n’hésitez pas à venir le rencontrer », a conclu le post.

Crédit Photo : Milford Police Department

Le pensionnaire a été prénommé Lil Graig, en hommage au policier qui l’a amené pour la première fois au poste.