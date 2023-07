Un conducteur arrête son train pour sauver un petit chien perdu près des rails

En Angleterre, un conducteur de train a aperçu un petit chien perdu près de la voie ferrée. Immédiatement, il a arrêté le train pour sauver l’animal et le faire monter à bord.

Poppy est un petit chien de race carlin qui s’est enfui il y a quelques jours, effrayé par une voiture qui roulait rapidement. Ses propriétaires, désespérés, l’ont cherché toute la nuit, en vain. Heureusement, Poppy a été aperçu par un conducteur de train aux yeux d’aigle.

Crédit photo : Michael Jones

Michael Jones, le conducteur, dirigeait son train quand tout à coup, il a aperçu un éclair rouge sur le bas-côté, près des rails. Il s’agissait du harnais de Poppy qui était caché dans une haie près de la voie ferrée.

Il arrête son train pour sauver un chien

Immédiatement, le conducteur du train a arrêté son véhicule. Il est descendu sur les rails et a découvert le petit chien apeuré et perdu.

“Sans réfléchir, j’ai sauté du wagon et je me suis précipité aussi vite que possible pour voir si je pouvais trouver ce petit chien. Il avait l’air si triste et seul, il tremblait et regardait le sol. Je crois sincèrement que si je ne l’avais pas repéré, il n’aurait jamais été retrouvé”, a-t-il confié.

Crédit photo : Michael Jones

Le conducteur a ensuite ramené Poppy au train et l’a abrité dans son wagon pendant 20 minutes. Il lui a donné de l’eau et à manger et a averti ses collègues. Au même moment, une femme âgée de 60 ans a signalé la disparition de son chien, qui venait d’être retrouvé. Le conducteur du train a alors reçu une autorisation spéciale pour arrêter son véhicule dans la gare la plus proche de la propriétaire de Poppy.

Après des retrouvailles émouvantes, la soixantenaire a immédiatement emmené son animal chez le vétérinaire. Plus de peur que de mal puisque Poppy était en bonne santé et n’avait aucune blessure.