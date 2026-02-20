Cecil le lion, célèbre au Zimbabwe, tué par un chasseur qui a payé 50 000 $ pour l'abattre, l'histoire racontée dans un documentaire poignant

Un nouveau documentaire poignant revient sur la mort tragique du lion Cecil, abattu par un chasseur qui avait payé une somme importante pour le tuer.

Sa mort avait bouleversé le monde entier. En 2015, le lion Cecil a été abattu en Afrique par un chasseur sans scrupules.

Avant cet événement tragique, le félin était une figure mondialement connue du parc national de Hwange, au Zimbabwe. L’animal s’était fait remarquer pour sa taille exceptionnelle, dépassant largement celle des autres membres de sa troupe.

Crédit Photo : DR

Comme le rappelle LADbible, le fauve se distinguait particulièrement lors des visites touristiques grâce à sa longue crinière noire et épaisse.

Outre ses caractéristiques physiques, il participait également à un programme de recherche de l’Université d’Oxford.

La suite après cette vidéo

Sa disparition a provoqué un véritable tollé international, avec une pétition ayant recueilli près de 140 000 signatures réclamant l’extradition de son meurtrier vers le Zimbabwe.

Un documentaire poignant revient sur la mort de Cecil

Cette semaine, un nouveau documentaire a été diffusé sur la chaîne britannique Channel 4. Intitulé Cecil : Le lion et le dentiste, il revient sur cet incident qui a bouleversé la planète entière.

Ce film inédit est important, car il donne la parole à toutes les parties impliquées : des chasseurs de trophées aux communautés locales, en passant par les opérateurs de safari et les défenseurs de la cause animale. Les critiques ont jugé ce long-métrage « captivant » mais « difficile à regarder ».

Crédit Photo : Zimbabwe National Parks / AFP

Cecil était apprécié pour sa sympathie envers les visiteurs, ce qui faisait partie de sa popularité. Andrew Loveridge, chercheur qui le connaissait bien, a déclaré à son sujet :

« Je me souviens parfaitement de la dernière fois que j’ai vu Cecil. C’était en mai 2015. Ma collègue Jane Hunt et moi le suivions grâce au signal de son collier. Nous l’avons suivi sur une courte distance avant qu’il ne s’affale sur la route (…) Nous étions assis dans le Land Cruiser à quelques mètres, en train de prendre des photos (…) ». (Andrew Loveridge)

Un lion victime d’atroces souffrances

Le lion a été tué par Walter Palmer, un dentiste américain, qui avait payé 50 000 dollars pour le chasser et l’abattre à l’arc. Le parc national a réalisé ce qui s’était passé seulement quelques jours plus tard, après que le lion mâle Jericho a passé plusieurs nuits à « appeler » son ami décédé.

Crédit Photo : Eric Miller / Reuters

Après avoir été touché par une flèche, Cecil n’a parcouru que 350 mètres en huit heures, pendant qu’un autre chasseur encourageait le praticien à l’achever. Peu après, Walter Palmer avait présenté ses excuses, affirmant dans un communiqué :

« À ma connaissance, ce voyage était parfaitement légal et correctement organisé et mené. Je n’avais aucune idée que le lion que j’avais tué était un favori local (…) Encore une fois, je regrette profondément que ma passion pour une activité que je pratique de manière responsable et légale ait conduit à la mort de ce lion », avait-il déclaré à l’époque.

Cette affaire a suscité de vives réactions. La porte du cabinet médical du chasseur avait notamment été taguée avec les mots « tueur de lion ». Cependant, ce dernier n’a jamais été inculpé car les autorités estimaient que les accusations étaient « trop vagues ».

Crédit Photo : X