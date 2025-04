Ce dentiste souhaite aménager un camping-car en cabinet dentaire pour soigner les plus démunis

Quand on vit en situation de précarité, on n’a souvent pas assez d’argent pour aller chez le dentiste. Pour aider les personnes les plus démunies, Julien Pierchon souhaite transformer un camping-car en cabinet dentaire.

Les camping-cars sont des véhicules très pratiques pour voyager puisqu’ils permettent de sillonner les routes tout en gardant le confort de son logement. Si les camping-cars sont majoritairement achetés pour voyager, certaines personnes décident d’en faire toute autre chose, comme cette femme qui a transformé son camping-car en une charmante maison.

Il est également possible de transformer un camion ou un camping-car pour se déplacer plus facilement et aider les autres. Ce pompier volontaire a par exemple créé un camion-douche afin d’aider les sans-abri à retrouver un peu d’hygiène. De son côté, Julien Pierchon, 27 ans, a eu une autre idée pour aider les personnes en situation de précarité. Ce chirurgien-dentiste exerçant à Boulogne-sur-Mer a décidé de transformer son camping-car en cabinet dentaire.

Soigner gratuitement les plus démunis

L’objectif de Julien Pierchon est de créer une “clinique dentaire mobile” pour aller à la rencontre des personnes en situation de précarité et les soigner. Le dentiste a eu cette idée en rencontrant des personnes dans cette situation durant son parcours de soignant. En effet, une fois par semaine, il se rend à la Permanence d’Accès aux Soins de Santé de Calais (PASS) pour leur venir en aide.

“C’est une structure qui est en lien avec l’hôpital et qui soigne les personnes en situation de précarité, celles qui n’ont pas de carte Vitale par exemple. Mais depuis le démantèlement de la jungle de Calais en 2016, toutes les personnes en situation de migration se sont dispersées le long du littoral. On n’est presque jamais confronté à eux, ils n’ont pas de papiers ou autres. Ils se font très discrets. Ils souffrent en silence et ne bénéficient pas de soins. Ils ont traversé la mer, des déserts, ce n’est pas un mal de dents qui va les arrêter”, a expliqué Julien à France 3.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par La CDM (@lacliniquedentairemobile)

C’est ainsi que Julien a eu l’idée de créer son propre cabinet mobile, dans un camping-car. Il aimerait proposer des soins gratuits avec comme priorité de soulager les douleurs. En effet, s’il ne lui sera pas possible de faire des implants ou des prothèses, il pourra soulager les maux de dents.

“L’objectif serait de créer une clinique dentaire mobile pour aller à leur rencontre. Soigner les personnes en situation de migration, mais aussi celles qui sont exclues du système de soins. Il y a beaucoup de personnes en situation de précarité et d’exclusion dans le Nord-Pas-de-Calais et d’autant plus dans le Boulonnais”, affirme Julien à France 3.

Une cagnotte en ligne

Pour mettre en place ce projet, Julien a besoin de 20 000 euros. Pour cela, il a lancé une cagnotte en ligne. Il possède déjà le camping-car mais doit acheter le matériel dentaire, un fauteuil adapté, un système d’irrigation d’eau, un compresseur, et assurer la bonne stérilisation du véhicule. Pour financer son projet, Julien s’est lancé un défi ambitieux : traverser la Manche à la nage. Un événement qui devrait avoir lieu en juin 2025 pour l’aider à récolter de l’argent.

“C’est un défi emblématique par rapport à la crise migratoire. Cela représente 15 heures de nage dans une eau à 13 degrés. Je n’avais jamais nagé avant, c’est intéressant cet aspect de dépassement de soi”, a-t–il expliqué.

Si tout se passe bien, la clinique dentaire mobile de Julien devrait ouvrir ses portes en octobre prochain. Si ce dentiste a décidé de venir en aide aux personnes précaires, c’est également le cas d’une vétérinaire qui a aménagé un camion-clinique pour soigner gratuitement les chiens des sans-abri.