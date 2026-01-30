Un chasseur écrase un chiot en voiture et s'enfuit en le laissant pour mort, la vidéo scandalise les internautes

Capture d'écran vidéo surveillance

À Cahors, un chiot s’est fait renverser puis écraser par un automobiliste qui a pris la fuite. Lâchement abandonné à son sort, l’animal a subi de lourdes blessures. Une plainte a été déposée.

Les images font froid dans le dos.

Ce mercredi 28 janvier, l’association de protection animale FUTUR a relayé le témoignage glaçant du propriétaire de Balou (nom modifié), un chiot âgé de neuf mois.

Cet habitant de Cahors (Lot) confie que son jeune chien a été victime d’un acte de cruauté le vendredi 16 janvier : il s’est fait percuter par une voiture, ce qui a failli lui coûter la vie.

Après la collision, le conducteur ne s’est pas arrêté pour vérifier l’état de santé du quadrupède.

« Il ne bougeait pas »

Cette scène surréaliste a été immortalisée en vidéo par une caméra de surveillance. Sur ces images, on voit le toutou courir sur une route de campagne située près de son domicile. Un véhicule 4x4 apparaît et lui roule dessus.

Contre toute attente, l’automobiliste poursuit son chemin alors que l’animal pousse des hurlements de douleur.

Comme le rapporte France 3 Occitanie, le jeune chien s’était échappé du jardin de ses propriétaires avant l’accident. C’est sa maîtresse qui a réussi à le retrouver trois heures plus tard.

Un chien triste allongé sur le solCrédit Photo : iStock

« Il ne bougeait pas, ne criait pas, nous avons eu du mal à l’amener chez le vétérinaire », confie sa propriétaire auprès de nos confrères.

Gravement blessé, Balou a subi une hémorragie pulmonaire et une atteinte hépatique. Ce n’est pas tout. Le chiot avait aussi une épaule démise et souffrait de multiples fractures et plaies ouvertes.

En raison de son état inquiétant, il a dû a dû être hospitalisé pendant quatre jours. Il est depuis rentré chez lui.

Un chasseur serait responsable de l’accident

Ses propriétaires ont pu récupérer la vidéo de l’accident. Ils ont ensuite déposé plainte au commissariat pour « violences animalières ». Une enquête a été ouverte pour découvrir ce qu’il s’est passé.

Dans la foulée, ils ont partagé une capture d’écran de la voiture sur les réseaux sociaux dans l’espoir de retrouver le conducteur. Mais ces derniers ont pris la décision de la retirer après avoir reçu des menaces.

« Mon but n'était pas d'envenimer les choses mais juste de retrouver cette personne. Ma priorité, c'est la santé de mon chien », a confié le Lotois au micro de France 3.

Peu après les faits, les maîtres de Balou ont été contactés par l’association FUTUR.

« Il nous a raconté les faits, cela nous a beaucoup touché, on a voulu l’aider », se souvient Vuk, le porte-parole de l’organisation.

Police nationale Crédit Photo : iStock

Selon l’organisme, l’automobiliste ayant percuté le chiot serait un chasseur originaire de la région. Selon un proche du conducteur, ce dernier n’aurait pas vu le chien sur la route.

« Le chien a sauté sur le pneu (…) Il ne l’a pas fait exprès. Il est vraiment désolé », affirme la source dans les colonnes de La Dépêche.

À noter qu’une cagnotte en ligne a été lancée pour financer les frais vétérinaires de Baloo.

Source : France 3 régions
