Les requins du monde entier perdent leurs dents et il y a une raison terrifiante, selon les scientifiques

Dans une étude publiée dans la revue Frontiers, des chercheurs allemands mettent en lumière une découverte inquiétante sur la dégradation des dents de requins. Un phénomène qui serait lié à l’acidification des océans, causée par le réchauffement climatique.

Les dents de la mer vont-elles disparaître ? Ce qui est sûr, c’est que l’arme privilégiée des requins ont de moins en moins fière allure si on en croit cette étude publiée par des chercheurs allemands dans la revue Frontiers.

En effet, des scientifiques se sont penchés sur le sort des prédateurs marins en étudiant l’état de leurs dents. Certaines espèces n’ont pas une vitesse de remplacement des dents assez grande pour parer un bouleversement morphologique qui pourrait donc leur être préjudiciable.

Les dents de requin trop abîmées, fissurées, victimes de corrosion ou de déformation, pourraient bien disparaître. Une tendance accentuée par l’acidification des océans, elle-même causée par le réchauffement climatique :

« Nos résultats montrent que l’acidification des océans aura des effets significatifs sur les propriétés morphologiques des dents, notamment une corrosion visible sur la couronne, une dégradation des structures racinaires et une perte de détails fins de la dentelure dans des conditions de faible pH, ce qui pourrait entraîner des modifications de l’efficacité de la recherche de nourriture, de l’absorption d’énergie et, à terme, de la condition physique des élasmobranches dans les océans du futur. »

Crédit photo : iStock

Cette dégradation provoque la chute des dents abîmées qui, en temps normal, sont remplacées par les nouvelles rangées de dents. Cependant, ce renouvellement ne serait pas assez rapide ni complet pour faire face à ce phénomène d’ampleur. Ce qui conduirait assez logiquement à des requins aux mâchoires édentées.

Bientôt des requins sans dents ?

La cause de ce phénomène est l’acidification des océans, engendrée par le réchauffement climatique. La quantité de CO2 absorbé par l’eau, toujours plus importante, rend celle-ci plus acide. Le pH moyen des océans, actuellement à 8,1 pourrait chuter à 7,3 (avec une acidité multipliée par 10).

Crédit photo : iStock

En comparant des dents placées dans deux bassins (l’un avec un pH de 8,1 et un correspondant aux projections futures), les chercheurs ont remarqué que l’acidité qui sera celle des océans dans quelques années avait un impact néfaste sur la dentition des requins.

« Nous avons observé des dommages visibles tels que des fissures et des trous, davantage de corrosion à la racine et un affaiblissement structurel »

Crédit photo : Frontiers

Cependant, malgré ces prédictions inquiétantes, il semble peu probable d’observer des requins sans dents dans les prochaines années. Leur adaptation, en revanche, pourrait leur coûter une dépense énergétique beaucoup plus importante, qui mettrait en péril leur survie et modifierait leurs pratiques de chasse.