États-Unis : une girafe donne naissance à un adorable girafon, une bonne nouvelle pour cette espèce

Un adorable girafon a pointé le bout de son nez de son museau dans un zoo de Californie (États-Unis).

Alerte mignonnerie ! Le zoo de Sacremento, capitale de l'État de Californie (États-Unis), compte une nouvelle pensionnaire. Une adorable petite girafe est venue au monde le 22 janvier, après 15 mois de gestation.

Crédit Photo : Zoo de Sacremento / Instagram

Par miracle, la mise bas s’est déroulée sans accroc, et la maman, prénommée Shani, a fait preuve de courage et de patience.

«Shani la girafe a donné naissance à une petite femelle dimanche 22 janvier, à 12h28. Les soigneurs du zoo ont noté les premiers signes du travail le 18 janvier. Shani a été placée dans la stalle de gestation pour y être surveillée», a expliqué le parc animalier sur son compte Instagram, publiant au passage les photos du girafon.

Crédit Photo : Zoo de Sacremento / Instagram

Une bouille à croquer

Pour le moment, mère et famille se portent à merveille et apprennent à se connaître : «Elles passent du temps ensemble à l’intérieur de l’enclos des girafes», a précisé le parc animalier.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le nourrisson est très dégourdi ! En effet, il sait déjà marcher et adore galoper devant sa maman. À noter que les deux ruminants seront introduits dans le troupeau dans les prochains jours.

Sans surprise, la publication du parc zoologique, qui a récolté plus de 5000 likes, a fait fondre le cœur des internautes. Il faut dire que la petite girafe a une bouille à croquer et un regard espiègle.

«Elle est si mignonne !», «J’adore son visage», «Bienvenue beauté», «La nouvelle résidente du zoo est trop adorable», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.

Crédit Photo : Zoo de Sacremento / Instagram

Crédit Photo : Zoo de Sacremento / Instagram

La girafe est une espèce vulnérable

Les girafes, qui comptent neuf sous-espèces, sont classées parmi les espèces vulnérables sur la liste rouge mondiale des espèces menacées établie en 2016 par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Crédit Photo : istock

Les animaux terrestres les plus grands du monde sont menacés par la perte de leur habitat, le braconnage et la croissance de la population humaine. Aujourd’hui, on estime qu’ils seraient 117 000 spécimens environ à vivre à l’état sauvage, selon la conservation des girafes (GCF).