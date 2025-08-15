La vidéo adorable d'un enfant de 5 ans avec sa chèvre qui a gagné un prix émeut les internautes

Lors d’un concours animalier organisé aux États-Unis, un petit garçon et sa chèvre ont fait fondre la toile grâce à leur belle complicité.

Alerte mignonnerie !

Depuis quelques jours, une adorable vidéo émeut la toile. La raison ? Sur ces images, on voit un enfant couvrir de câlins et de baisers une chèvre.

Comme le rapporte le New York Post, cette séquence a récolté près de 6 millions de vues et plus de 460 000 likes sur Instagram.

Celle-ci a été tournée lors du salon «Compardres Cabritos», un concours animalier local dédié aux chèvres et aux agneaux, organisé à Kingsville (Texas), le 22 juin dernier.

Elle met en lumière Milo Garza, un petit garçon âgé de cinq ans, en compagnie de sa chèvre adorée répondant au nom de Teddy Bear (Ours en peluche en français, ndlr).

« J’adore les chèvres »

Le garçonnet a été filmé peu après avoir reçu la quatrième place de la compétition. Fou de joie, il serre dans ses bras son meilleur ami à quatre pattes

« J’adore les chèvres », a indiqué Milo à NBC News.

Avant d’ajouter :

« Nous les nourrissons, nous les faisons travailler et nous les promenons ».

Le petit bonhomme, qui est issu d’une famille d’éleveurs de chèvres, a remplacé son frère aîné à la dernière minute dans la compétition destinée aux jeunes enfants.

Milo a déclaré à la chaîne de télévision qu’il adorait les « petites pattes potelées » de Teddy Bear.

La scène montrant le garçon enlacer le ruminant a ému sa maman Elizabeth.

« C’était une émotion brute (…) C'était quelque chose de totalement inattendu. Milo adore les chèvres. Il va dehors et il embrasse constamment les chèvres, il les aime, les serre dans ses bras, elles sont comme des animaux de compagnie pour lui et il ne se lasse pas d’elles », a-t-elle confié.

De nombreux internautes ont été attendris par cette scène, comme le montre cette salve de commentaires :