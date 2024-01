Aveugle, cet homme joue de l'orgue depuis près de 40 ans et en a fait son métier

Jean-Charles Arnaud est un homme étonnant : bien qu’il soit aveugle de naissance, il a toujours été passionné par la musique. Aujourd’hui, il est devenu un virtuose de l’orgue et l’apprend à ses élèves.

À Argentan, dans l’Orne, vit Jean-Charles Arnaud, un professeur pas comme les autres. Jean-Charles joue de l’orgue alors qu’il est aveugle de naissance. Tout a commencé quand il a joué du piano pour la première fois à l’âge de 4 ans. Il s’est découvert une vraie passion pour la musique et a appris à déchiffrer les notes des partitions en braille.

À 13 ans, il a rencontré un prêtre qui lui a confié qu’il avait besoin d’un musicien pour un mariage. Il lui a demandé s’il accepterait de jouer de l’orgue lors de la cérémonie, un challenge que Jean-Charles a immédiatement accepté.

Par la suite, le musicien est arrivé à Argentan en 2022. La même année, il a remporté le premier prix du festival international de Chartres. Malgré ses problèmes de santé et deux accidents cardio-vasculaires, Jean-Charles a joué de la musique toute sa vie. Depuis septembre 2022, il est professeur d’orgue pour le conservatoire d’Argentan, où il enseigne cet instrument à une demi-douzaine d’élèves.

Lutter contre la discrimination

Pendant sa longue carrière, Jean-Charles a malheureusement été victime de discrimination à cause de son handicap.

“Pendant 15 ans, j’ai envoyé des demandes aux écoles et aux conservatoires. Seuls deux ou trois m’ont répondu. On ne mettrait pas de barrière si l’on ne connaissait pas mon handicap. Le regard des autres empoisonne la vie. On parle beaucoup d’inclusion des handicapés. Pourtant, aujourd’hui encore, beaucoup trop de jugement est porté sur les personnes à mobilité réduite”, a-t-il confié.

Crédit photo : iStock

Si Jean-Charles joue de l’orgue, il a également appris à pratiquer d’autres instruments, notamment avec l’aide de l’Institut national des jeunes aveugles. Bien qu’il sache jouer de beaucoup de choses, comme le saxophone ou la guitare, l’orgue reste son instrument préféré.

“C’est un atout de savoir jouer de tous les instruments quand on pratique l’orgue, a-t-il expliqué. C’est un véritable orchestre à lui tout seul. Quand on joue à droite, on dirait des chants d’oiseaux. À gauche, c’est le bruit du tonnerre.”

Dans son travail, Jean-Charles a pour objectif premier de dépoussiérer l’image préconçue que l’on peut se faire de l’orgue. Cet instrument ne sert pas uniquement à jouer des chants religieux puisqu’on peut également interpréter de la musique classique et contemporaine. Une façon moderne de voir les choses qui plaît à ses nombreux élèves.