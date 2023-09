Elle rêve depuis toujours d'être aveugle et se verse du nettoyant pour canalisation dans les yeux pour réaliser son rêve

Cette femme rêvait depuis sa plus tendre enfance de devenir aveugle. Elle a exaucé ce vœu étrange il y a quelques années. Mais non sans conséquences…

Jewel Shuping est une Américaine de 38 ans originaire de Caroline du Nord. Jewel a eu la chance de naître en bonne santé. Mais à 21 ans, elle est devenue obsédée par l’idée … de devenir aveugle.

Jewel souffre en effet de Trouble de l’identité et de l’intégrité corporelle (TIIC). Il s'agit d’un trouble psychologique qui donne aux individus sains la sensation de devoir être handicapés.

Lorsque Jewel était plus jeune, sa mère la surprenait marchant dans le noir en pleine nuit. Durant son adolescence, l’Américaine s’est mise à apprendre le Braille qu’elle a fini par maîtriser dès l’âge de 20 ans. « À l’âge de 6 ans, je me souviens que penser au fait d’être aveugle me mettait à l’aise », racontait Jewel Shuping lors d’une interview avec People.

C’est finalement en 2006 que la jeune femme est passée à l’acte.

« J'étais si heureuse, je sentais que j'étais celle que j'étais censée être »

Crédit photo : inside-studio/ iStock

Jewel Shuping est allée consulter un psychologue -dont elle n’a jamais voulu dévoiler le nom- auquel elle a raconté son désir. Le professionnel a compris sa condition et a accepté de lui verser du nettoyant pour canalisation (à la demande de sa patiente) dans les yeux.

« Ça faisait mal. Mes yeux brûlaient et j'avais un peu de nettoyant pour canalisations qui coulait sur ma joue et me brûlait la peau. Tout ce que je me disais, c'était : "Je vais devenir aveugle, tout ira bien" », se rappelle Jewel.

La jeune femme a ensuite attendu 30 minutes avant de se rendre à l’hôpital où les médecins n’ont rien pu faire pour arrêter les dommages causés. La vue de Jewel s’est peu à peu détériorée en six mois. « J'étais si heureuse, je sentais que j'étais celle que j'étais censée être. Je suis devenue aveugle volontairement, mais je ne pense pas que ce soit un choix », nuance-t-elle.

Lorsque sa mère et sa sœur ont appris les circonstances réelles de sa perte de vue, elles ont coupé les ponts avec Jewel. Malgré tout, Jewel ne regrette pas son choix. Elle souhaite aider les personnes aveugles à vivre de façon indépendante. Dans le même temps, Jewel espère qu’à l’avenir, il existera des traitements légaux et adéquats pour les personnes souffrant de TIIC afin qu’il ne mettent pas leur vie en danger. Les médecins alertent sur ces pratiques et mettent en garde ceux qui voudraient s’y essayer.