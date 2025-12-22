“Un miracle de Noël” : disparue il y a quatre ans, une petite chienne a été retrouvée à 3 700 kilomètres de chez elle

Aux États-Unis, une famille a eu une incroyable surprise à quelques jours de Noël : sa petite chienne, disparue il y a quatre ans, a été retrouvée. Elle se trouvait à 3 700 kilomètres de son domicile.

Perdre son animal de compagnie est un véritable crève-coeur. Cependant, il ne faut jamais perdre l'espoir de le retrouver car parfois, il est possible de revoir son chien ou son chat des années après sa disparition. C'est ce qu'a vécu cette femme qui a retrouvé son chien disparu pendant une tempête 8 ans après sa disparition, ou encore de cet autre chien qui a retrouvé sa famille cinq ans après sa fugue.

C'est également ce qui est arrivé à Choco, une petite chienne teckel qui a été adoptée en mars 2016. Elle vivait à Sacramento, aux États-Unis, quand elle s’est échappée de sa maison en 2021.

Malheureusement, ses propriétaires ont tout fait pour la retrouver mais la chienne est restée introuvable. Sa disparition était une vraie tristesse pour sa famille.

“Quand un animal disparaît, tout va très vite dans votre tête… Est-il vivant ? Va-t-il bien ? Est-il bien traité ?” a confié Patricia Orozco, sa maîtresse, au New York Post.

La chienne retrouvée à 3 700 kilomètres

Contre toute attente, Choco a finalement été retrouvée quatre ans plus tard. Patricia Orozco a reçu un message lui indiquant que sa chienne avait été retrouvée attachée à une cloture, devant le refuge animalier "Helping Paws and Claws". Par chance, l’animal était pucé et le numéro de téléphone de sa propriétaire était à jour. Ainsi, les membres du refuge ont pu contacter Patricia pour lui annoncer la bonne nouvelle.

Crédit photo : Helping Paws and Claws

En apprenant que Choco avait été retrouvée dans la ville de Lincoln, Patricia a immédiatement pensé à la ville californienne située à 50 kilomètres au nord de chez elle. Mais il n’en était rien ! En réalité, la chienne se trouvait à Lincoln dans le Michigan, à 3 700 kilomètres de chez elle.

“Elle a fait comme Forrest Gump, mais version chien !” a plaisanté sa maîtresse, selon des propos rapportés par Le Parisien.

Des retrouvailles émouvantes

La chienne âgée du 11 ans a finalement pu rejoindre sa famille quelques jours avant Noël. Elle a été transportée par une bénévole du refuge qui a pris l’avion avec elle, ravie de voyager avec un animal aussi sage et amical. Pour Patricia, retrouver sa chienne après tant d’années a été un immense bonheur.

“Elle est toujours la même, affectueuse et câline. C’est un miracle de Noël”, a confié Patricia.

Si Patricia est très heureuse d’avoir retrouvé Choco, elle a pris ses précautions en installant une nouvelle clôture et en renforçant la sécurité de sa maison pour éviter que sa chienne ne s’échappe à nouveau. Une belle histoire qui doit donner de l'espoir à toutes les personnes qui attendent le retour de leur animal de compagnie.