Un monstrueux requin à l'apparence terrifiante s'est échoué sur une plage des Philippines

Un requin mégamouth s’est récemment échoué sur une plage des Philippines. Cet animal très peu connu n’a été observé qu’une dizaine de fois depuis sa découverte.

Le requin mégamouth (Megachasma pelagios) est une espèce très rare et méconnue qui appartient à la famille des Megachasmidae. Cet animal a été découvert pour la première fois en 1976, au large d’Hawaï, lorsqu’un spécimen a été capturé accidentellement dans les filets d’un navire de recherche. Depuis, seulement quelques dizaines de requins mégamouths ont été observées.

Si l’animal porte ce nom, c’est en raison de sa grande bouche qui peut s’étendre à l’extrême et qu’il utilise pour filtrer l’eau et capturer sa nourriture. Le requin mégamouth se nourrit principalement de planctons et de petits poissons et n’est pas dangereux pour l’homme. Il mesure en moyenne entre 5 à 6 mètres, bien que des spécimens plus grands aient déjà été observés.

Un requin mégamouth aux Philippines

Le 14 novembre dernier, un requin mégamouth a été découvert échoué sur une plage, aux Philippines, dans la région de Dipaculao. Ce phénomène est très rare puisque ces requins sont généralement des créatures des profondeurs. Le requin était une femelle qui mesurait 5,6 mètres de long. Elle était accompagnée d’un jeune requin mort à côté d’elle et portait six autres bébés dans son ventre.

Crédit photo : National Museum of the Philippines

On sait encore peu de choses sur cette espèce méconnue. Cependant, cette triste découverte confirme que le requin mégamouth est ovovivipare, ce qui signifie que ses œufs se développent à l’intérieur de son corps avant que la mère ne donne naissance à ses petits vivants.

Pour le moment, les circonstances exactes de l’échouage de ce requin restent inconnues. Cependant, les chercheurs du Marine Wildlife Watch des Philippines ont affirmé que la femelle ne présentait aucun risque de blessure causée par des bateaux ou du matériel de pêche. Des autopsies vont être effectuées pour tenter d’en apprendre plus sur cette espèce et comprendre la cause de sa mort.