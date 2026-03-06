Il voit ses bergers allemands pour la dernière fois avant de mourir et partage sa dernière volonté pour ses chiens adorés

À New York, un patient en phase terminale a pu dire adieu à ses bergers allemands et partager son dernier souhait pour ses chiens bien-aimés.

Des retrouvailles à la saveur particulière.

Le Columbia University Irving Medical Center a été le théâtre d’une scène aussi belle que déchirante. M. Spencer, un patient en fin de vie, a pu réaliser sa dernière volonté : dire adieu à ses deux bergers allemands adorés, Bowie et Nikki.

Crédit Photo : NYC Second Chance Rescue/Facebook

Une réunion émouvante

L’homme, hospitalisé au centre médical new-yorkais pour une maladie non divulguée, avait récemment exprimé le souhait de revoir ses chiens bien-aimés une dernière fois, rapporte People.

L’équipe de la clinique et NYC Second Chance Rescue, une association de sauvetage d’animaux basée à Long Island, se sont associés pour organiser cette ultime rencontre.

Des images obtenues par WCBS montrent le moment émouvant où M. Spencer a retrouvé ses compagnons à quatre pattes. On le voit caresser doucement les deux chiens alors qu’ils s’approchent de son lit d’hôpital.

« C’était très touchant de les voir si heureux de revoir leur maître. Ils se sont allongés près de son lit, et nous sommes restés avec eux un long moment », se souvient Jennifer Brooks, fondatrice de NYC Second Chance Rescue, auprès de WCBS.

Les chiens étaient sa seule famille

Après l’hospitalisation de M. Spencer, aucun membre de sa famille ni soignant n’étant disponible pour s’occuper de ses chiens, NYC Second Chance Rescue leur a offert un foyer temporaire et aimant.

« M. Spencer parlait de ses chiens tous les jours, et ils savaient combien ils comptaient pour lui. Ils formaient la seule famille qu'il avait », poursuit Jennifer Brooks dans un communiqué.

Crédit Photo : NYC Second Chance Rescue/Facebook

L’organisation s’est alors assurée que les toutous reçoivent le même niveau d’amour et d’attention auquel ils étaient habitués pendant l’absence de leur propriétaire, avant de préparer cette rencontre tant attendue.

« Il y avait une pièce d’environ dix médecins, et littéralement, pas une seule personne n’est restée sans verser de larme ». (Jennifer Brooks)

M. Spencer est décédé quelques heures après sa réunion avec ses animaux, qui a eu lieu le mois dernier.

Un duo inséparable

Avant de rendre son dernier souffle, le propriétaire de Bowie et Nikki voulait qu’ils soient adoptés ensemble. De son côté, Jennifer Brooks lui a promis de respecter sa volonté et est déterminée à tenir parole.

Un profil d’adoption pour les deux bergers allemands a depuis été créé, décrivant les pensionnaires comme « loyaux, affectueux et dévoués ». L’annonce précise également que Bowie et Nikki « doivent être adoptés ensemble », car ils forment « un duo inséparable qui fait ressortir le meilleur l’un de l’autre ».

Crédit Photo : NYC Second Chance Rescue/Facebook

« Ce sont de grands chiens, donc sortir de la ville leur ferait du bien. Ce sont des chiens de thérapie en puissance : chaque personne à l’hôpital qui s’approchait d’eux voyait sa main léchée. Ils sont super amicaux », conclut la fondatrice de l’association.

On croise les doigts !