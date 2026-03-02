Elle accouche d'un bébé gigantesque, le plus gros jamais enregistré dans cet hôpital

Par |

Les deux bébés au Cayuga Medical Center à Ithaca, dans l'État de New York

Direction New York, où un hôpital a enregistré la naissance du plus gros bébé jamais né dans son établissement.

Une naissance inoubliable !

À New York, aux États-Unis, un hôpital a vécu une journée mémorable lorsque deux bébés, nés à quelques heures d’intervalle, ont surpris le service de maternité.

Et pour cause : le premier affichait un poids exceptionnel, tandis que le second était léger comme une plume.

 Cayuga Medical Center

Crédit Photo : Cayuga Medical Center

Un bébé XXL vs…

Le 31 janvier dernier, le service de maternité du Cayuga Medical Center a accueilli deux nouveau-nés aux mensurations diamétralement opposées.

C’est Shawn Jr. qui a vu le jour en premier, pour le plus grand bonheur de ses parents, Terrica et Shawn. À sa naissance, le nourrisson pesait l’impressionnant poids de 6 kilos, devenant ainsi le plus gros bébé jamais né dans cette clinique.

Shawn Jr.Crédit Photo : Cayuga Medical Center

Les parents savaient qu’il serait grand, mais sa taille imposante les a surpris.

« Nous savions qu’il serait plus grand que la moyenne, mais pas à ce point », a indiqué Terrica, également maman de deux garçons et d’une fille, dans un communiqué transmis au magazine People.

La suite après cette vidéo

Avant d’ajouter :

« Il porte déjà des couches et des vêtements destinés aux bébés de trois à six mois (…) ».

… un nouveau-né minuscule

Le même jour, quelques heures plus tard, Chloe et Victor sont devenus parents à leur tour. Une chose est sûre : leur expérience a été complètement différente de celle de Terrica et Shawn.

Selon nos confrères, le bout de chou ne pesait que 1,8 kg à la naissance. Le contraste avec le bébé record de l’hôpital a rendu ce moment encore plus émouvant et mémorable pour tous les parents.

Le deuxième nouveau-néCrédit Photo : Cayuga Medical Center

« C’était vraiment adorable et un merveilleux rappel que les bébés existent dans toutes les formes et toutes les tailles. Je me sens très bien et je suis tellement reconnaissante pour les soins que nous avons reçus de la part des médecins, des infirmières et des sages-femmes », a confié Chloe.

De son côté, Robyn Torgalski, directrice du pôle santé maternelle et infantile chez Centralus Health, souligne que chaque bébé et chaque expérience d’accouchement est unique.

« Nous sommes fiers des soins exceptionnels dispensés à Cayuga Health (…) », a-t-elle conclu.

Les deux bébés au Cayuga Medical Center à Ithaca, dans l'État de New YorkCrédit Photo : Cayuga Medical Center

Un beau souvenir !

Suivez nous sur Google News
Bébé Nouveau-né Hopital

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
Maria Magdalena Andrejczyk
Une athlète olympique vend sa médaille d'argent 125 000 € pour payer l'opération d'un bébé
Capture d'écran montrant la policière allaiter le bébé
Une policière allaite un bébé abandonné que sa mère avait jeté... dans un égout
Capture d'écran Instagram
À cause d’une erreur de l’infirmière, elle ressort de l’hôpital avec les yeux… vert fluo !
Mandy lors de la cérémonie
Des infirmières organisent le mariage « magnifique » d'une patiente en phase terminale dans l'hôpital juste avant sa mort
Capture d'écran montrant le bébé singe se blottir contre sa peluche
Un bébé singe abandonné par sa mère se blottit contre une peluche orang-outan et fait fondre les internautes