Un pêcheur amateur remonte un monstre des profondeurs de 2m de long, après 35 minutes d'un combat épique

Un pêcheur amateur de la Sarthe a réussi à remonter un géant d'eau douce, après une lutte acharnée. Récit.

Tous les amateurs de pêche vous le diront, la pratique de cette discipline requiert de la patience, beaucoup de patience. Pourquoi ? Tout simplement car les face-à-face avec les poissons peuvent parfois durer très longtemps.

Oktal Suleyman le sait mieux que personne. Ce pêcheur, qui arpente les berges depuis près de 10 ans, vient ainsi de remonter un silure géant de près de 2 mètres de long. Un véritable monstre des profondeurs qu'il a réussi à attraper, non sans avoir lutté pendant plus d'une demi-heure.

Un exploit qui n'aurait pas été possible sans l'aide de son ami Baptiste, comme l'intéressé l'a raconté sur Actu.fr.

Crédit photo : iStock

En duo, ils pêchent un silure géant de 2 m après 35 minutes d'une lutte acharnée

Cette jolie prise, Oktal l'a réalisée le dimanche 30 novembre au lac de Mansigné, un cours d'eau situé non loin de son domicile de Téloché, petite commune de la Sarthe, qui se trouve à 18 kilomètres du Mans.

Pourtant, au départ, rien ne laissait présager une telle issue !

Ce qui ne devait être qu'une simple matinée de pêche entre copains s'est en effet transformé en une journée record pour Oktal et Baptiste. Comme à leur habitude, les deux compères, armés de leur float boat (siège flottant composé de compartiments gonflables, que les pêcheurs utilisent pour le loisir en eau douce), partaient à la pêche aux gros, sans réels objectifs. Et, surtout, sans imaginer une seule seconde qu'ils parviendraient à remonter un géant des profondeurs.

Crédit photo : DR

Mais après avoir capturé quelques brochets - immédiatement remis à l'eau - le duo s'est aperçu qu'un énorme poisson avait mordu à leur hameçon. Un long combat entre l'animal et les pêcheurs s'est alors engagé. Une lutte sans merci qui a duré 35 minutes, en tout.

« J’ai utilisé un leurre souple et c’est la première fois que j’attrape un silure aussi long, d’habitude, c’est 1 mètre, 1,20 mètre » (Oktay Suleyman)

Après avoir réussi à sortir le poisson de l'eau, Oktal et Baptiste - qui avaient déjà remonté des silures par le passé - constatent qu'il s'agit d'un spécimen géant. Impatient à l'idée de connaître sa taille, le duo procède alors aux mesures et tombe des nues en découvrant le résultat : 1,96 mètre. Jamais les deux complices n'avaient pêché un aussi gros poisson.

Crédit photo : DR

Après avoir immortalisé sa prise avec un inoubliable cliché, Oktal a finalement remis le silure à l'eau.

Avec un tel record personnel, nul doute qu'il n'oubliera jamais cette journée du 30 novembre.