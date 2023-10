Un père et sa fille jugés au tribunal pour avoir infligé un sort atroce à leur chien

À Toulouse, en août 2022, un père et sa fille ont décidé d’abandonner leur chien en l’attachant près d’une SPA, avec une muselière. Suite au décès de l’animal, mort en plein soleil, les propriétaires du chien ont été jugés par le tribunal de Toulouse.

Ce mercredi 11 octobre, le tribunal correctionnel de Toulouse a jugé une femme de 37 ans et son père âgé de 66 ans. La raison ? Ils ont tous les deux abandonné leur chien, qu’ils ont laissé mourir en plein soleil. Les faits se sont produits en août 2022. À cette période, la femme de 37 ans était enceinte et souhaitait se débarrasser de son chien. Elle a appelé la SPA au nord de Toulouse pour tenter de lui trouver une place mais le refuge était plein à craquer.

Ne sachant pas comment faire, la trentenaire a demandé conseil à son père qui lui a dit d’attacher son chien près de la SPA. Ainsi, Manny, un labrador âgé de seulement 2 ans et demi, a été muselé et attaché à un portail. L’animal a été abandonné en pleine journée de canicule, alors que la température extérieure avoisinait les 40 degrés. Malheureusement, le labrador n’a pas survécu et est mort dans une longue agonie, en plein soleil.

“Les faits sont détestables, a lancé la présidente du tribunal. Concrètement, vous avez laissé crever votre chien ! Il y a d’autres solutions que d’attacher un chien en plein cagnard. Et l’animal ne peut pas aboyer.”

Muselé, le chien est mort en plein soleil

À cause de sa muselière, le chien ne pouvait ni boire, ni manger, ni aboyer. Il était impossible pour lui d’appeler à l’aide. Désespéré, le labrador a essayé de se libérer en s’infligeant des blessures, en vain.

Crédit photo : iStock

Le père et sa fille ont été jugés pour abandon et sévices ayant entraîné la mort d’un animal. Le tribunal a condamné la femme à six mois de prison avec sursis. Elle a également reçu l’interdiction définitive de détenir un animal. Son père a également écopé de trois mois de prison avec sursis et n’a plus le droit de détenir un animal pendant cinq ans. La chienne qu’il possède actuellement lui a été retirée.

“J’espère que vous avez compris que les animaux, c’est fini pour vous deux”, a martelé la présidente du tribunal.

Quatre associations de défense des animaux s’étaient portées parties civiles dans cette affaire et ont obtenu 5 500 euros de dommages et intérêts.