Rhône : un passionné pêche un silure de 2,70 mètres, l'un des plus grands jamais trouvés dans le monde

Ce passionné de pêche ne pensait pas tomber sur un tel spécimen. C’est en pêchant dans le Rhône que le Bellegardais d’origine, dans le Gard, a remonté de l’eau l’un des plus grands silures au monde.

Crédit : François Robin

François Robin est habitué des prises (de poisson) en tous genres. Le passionné de pêche partage régulièrement sur les réseaux sociaux ses trouvailles avec ses abonnés. Mais mardi 25 avril, François s’est offert un beau cadeau pour son 43ème anniversaire.

Alors qu’il était en train de pêcher sur les rives de Beaucaire, le pêcheur a sorti du Rhône un poisson de 2,70 mètres. « Le poisson d’une vie pour un pêcheur. C’est un cadeau auquel je ne m’attendais pas pour mon anniversaire », a fait remarquer le pêcheur.

Ce poisson à la taille impressionnante était un silure. « J’ai dû batailler seul une demi-heure pour le remonter à la surface », a raconté François à nos confrères du Midi Libre. En effet, ce poisson d’eau douce est l’un des plus impressionnants des rivières et lacs d’Europe, rappelle le site spécialisé 1max2peche.fr.

À quelques centimètres du record du monde…

Crédit : François Robin

Malgré la taille gigantesque du silure, il ne s’agit pas du plus grand spécimen pêché dans le monde. Le record revient à l’Allemand Stefan Seuß qui, le 11 avril dernier, a pêché un silure de 2,81 mètres dans le Pô, un fleuve d’Italie.

Si on connaît la taille du silure pêché par François, on ne connaît pas son poids, qui oscille généralement entre les 100 et 130 kg. Néanmoins, même si François ne repart pas avec le record du monde sous le bras, le silure pêché cette semaine s’inscrit dans le top 10 des plus grands silures jamais pêchés dans le monde, toujours selon le site 1max2peche.fr.

Le précédent record de France datait de 2017 et le silure avait été pêché dans le Tarn. Les silures ne représentent pas de danger pour l’Homme.

Après cette prise record pour l’Hexagone, François a remis le poisson à l’eau où il pourra couler d’autres jours en liberté.