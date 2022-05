États-Unis : une chienne aveugle parcourt une randonnée de 1800 kilomètres pour retrouver confiance en elle

En 2019, une chienne aveugle et son maître ont parcouru une randonnée de 1800 kilomètres. L’objectif ? Prouver à la boule de poils qu’elle était encore capable de soulever des montagnes malgré son handicap.

Katana est une véritable battante ! Il y a quelques années, cette chienne de race Shiba Inu est devenue aveugle. Malgré son handicap, la boule de poils a parcouru avec son maître un trail de 1800 kilomètres. Cette épreuve lui a permis de retrouver confiance en elle.

Crédit Photo : iNSTAGRAM/_ROAMAD_

Autrefois, Katana et son maître Kyle formaient un duo de randonneurs expérimentés. Ensemble, ils ont effectué le sentier des Appalaches (3000 kilomètres) et le Chemin des crêtes du Pacifique (3500 kilomètres).

Toutefois, le deuxième périple s’est terminé sur une note délicate : le toutou a perdu la vue en raison d’un glaucome, une maladie chronique de l’oeil due à des lésions du nerf optique. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la personnalité de Katana a complément changé.

«Elle était très prudente et timide à l’idée de faire quoi que ce soit. Elle semblait peu sûre d’elle», a confié Kyle au site d’information The Dodo. Face à cette situation, ce dernier a décidé de lui redonner confiance de la plus belle des façons.

Crédit Photo : INSTAGRAM/_ROAMAD_

Un défi de taille pour le toutou

Pour ce faire, le jeune homme et la chienne ont parcouru le Florida Trail. À l’époque, ce sentier de randonnée était «un terrain de jeu parfait pour aider Katana à accepter sa nouvelle situation».

Au total, les deux aventuriers ont marché plus de 1800 kilomètres en moins de trois mois. Ce périple à travers la Floride n’a pas été une mince affaire entre les chemins boueux, les marais ou encore les alligators et les serpents.

Crédit Photo : INSTAGRAM/_ROAMAD_

Crédit Photo : INSTAGRAM/_ROAMAD_

Une chienne courageuse

Malgré les difficultés, Katana a démontré à quel point elle était courageuse et forte. Cette dernière a marché librement pendant 400 kilomètres. De son côté, Kyle n’a pas hésité à la porter pour la soulager.

«Je ne sais pas comment elle faisait, mais elle pouvait me guider parfaitement sur le sentier, sans heurter un seul obstacle tout en tenant compte de chaque virage», a-t-il déclaré au média américain. «Elle est passée d’une chienne timide et prudente, à une chienne confiante et curieuse».

Crédit Photo : INSTAGRAM/_ROAMAD_

Une chose est sûre : le Shiba Inu a adoré chaque seconde de liberté. Cette expérience extraordinaire a également changé la vie de Kyle : «C’était émouvant de la voir faire comme si rien n’avait changé».

Depuis cette épopée, la cécité du chien n’est plus qu’un lointain souvenir : «Je vais continuer à l’emmener jusqu’à ce qu’elle ne le puisse plus. Nous vivons tous les deux un rêve».