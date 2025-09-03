3 braconniers qui chassaient des rhinocéros ont été tués et dévorés par des lions dans une réserve sud-africaine

En Afrique du Sud, des braconniers de rhinocéros sont morts dévorés par des lions.

Lorsque la faune sauvage reprend ses droits, celle-ci peut se montrer impitoyable. Trois braconniers l’ont appris à leurs dépens.

Les faits remontent au 2 juillet 2018, dans la réserve animalière privée Shibuya Game, en Afrique du Sud.

Crédit Photo : iStock

Comme le rapporte la presse locale, trois hommes pratiquant le braconnage se sont introduits sur le site pour abattre des rhinocéros.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la partie de chasse s’est transformée en un bain de sang.

Ils chassent des rhinocéros et finissent dévorés par des lions

En effet, le trio est tombé nez à nez avec un groupe de lions. Les fauves n’ont fait qu’une bouchée des braconniers.

Selon les infirmations de nos confrères, les chasseurs ont été attaqués puis dévorés par les félins.

« Ils se sont retrouvés au milieu d’un groupe de six lions, et ils n’ont pas eu beaucoup de temps pour réagir », avait expliqué à l’époque Nick Fox, propriétaire des lieux, à l’AFP.

Il avait ajouté :

« Nous ne savons pas exactement combien ils étaient, il n’en reste pas grand-chose (…) Des restes humains étaient aussi clairement identifiables ».

Crédit Photo : iStock

Sur place, une unité anti-braconnage a retrouvé des vêtements et des armes.

« Ils avaient une carabine de gros calibre équipée d'un silencieux avec eux, ainsi qu'une hache, des pinces coupantes et de la nourriture pour plusieurs jours. Tout cela indique qu'il s'agissait d'un gang venu dans le parc avec l'intention de tuer des rhinocéros pour leurs cornes », a détaillé Nick Fox dans les colonnes du journal RNEWS.

Le rhinocéros : une espèce menacée

Vous l’ignorez peut-être, mais l’Afrique du Sud abrite la plus grande population de rhinocéros au monde, dont le nombre se situe entre 16 000 et 18 000 individus.

Alors que cette espèce est menacée, celle-ci est victime de braconnage. Chaque année, des milliers d’animaux sont tués pour une raison très précise. Leurs cornes, très prisées en Asie, se vendent à prix d’or.

Crédit Photo : iStock

La raison ? Ces excroissances sont utilisées en médecine traditionnelle asiatique pour leurs prétendus effets thérapeutiques.

Pour lutter contre ce fléau, plusieurs initiatives ont été mises en place. Des scientifiques ont eu l’idée de rendre les cornes des rhinocéros radioactives pour les protéger des braconniers.