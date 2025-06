Un touriste se fait encorner par un bison après s'être approché trop près de l'animal

Un touriste américain a failli perdre la vie après avoir été encorné par un bison dans le parc national de Yellowstone.

Un drame évité de peu. Mardi 10 juin, un touriste américain originaire du New Jersey, en visite dans le parc national de Yellowstone, a vécu une mésaventure dont il se serait bien passé.

Comme le rapporte CBS News, l’homme âgé de 30 ans a été encorné par un bison après s’être approché de trop près de l’animal sauvage.

Crédit Photo : Getty Images

L’incident a eu lieu aux alentours de 9 heures 45 (heure locale), près du bassin supérieur du geyser d’Old Faithful.

Une enquête a été ouverte pour comprendre ce qu’il s’est passé. Selon le National Park Service (NPS), le vacancier se trouvait avec un «groupe important de visiteurs» au moment des faits.

Toujours selon l’organisme, les bisons sont des « animaux imprévisibles » capables de « courir trois plus vite que les humains ». Transportée à l’hôpital, la victime a subi des blessures légères.

Crédit Photo : Getty Images

Des incidents similaires

Ce n’est pas la première fois qu’un incident de ce type se produit dans le parc national de Yellowstone.

Le mois dernier, un autre touriste américain a été blessé après s’être approché d’un bison. Ces dernières années, deux incidents ont été signalés en 2024 et un en 2023.

« Les animaux sauvages peuvent se montrer agressifs quand ils se sentent menacés sur leur territoire », rappelle le NPS dans un communiqué.

Face à cette situation, il est de la « responsabilité des visiteurs de rester à plus de 25 mètres de tous les grands animaux – bisons, wapitis, mouflons d’Amérique, cerfs, orignaux et coyotes – et à au moins 100 mètres des ours, des loups et des couguars ».

Crédit Photo : iStock

En plus de cela, les visiteurs représentent aussi « un danger sérieux » pour les animaux du parc. En 2023, un jeune bison a été euthanasié après avoir été touché par un touriste. La raison ? La boule de poils a été rejetée par son troupeau.