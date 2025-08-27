Belgique : un zoo sans animaux va ouvrir ses portes, une première en Europe

Dès le 9 septembre, il sera possible de visiter un zoo… sans aucun animal sauvage vivant. Une expérience immersive qui propose une belle alternative aux zoos traditionnels.

En Belgique, un établissement pas comme les autres va ouvrir ses portes au public le 9 septembre prochain. Il s’agit du “Zoo du Futur”, basé à Tour & Taxi, dans la gare maritime de Bruxelles. Conçu par l’association Gaia, ce zoo est particulier puisqu’aucun animal sauvage n’est détenu dans l’établissement. Comme le précise l’association, le zoo permet aux visiteurs de voir des animaux sauvages “sans vitres, sans barrières ou cages”.

Crédit photo : Le Zoo du Futur

Concrètement, le zoo se visite en 45 minutes. Avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la projection d’images à 360 degrés, les visiteurs peuvent voir des animaux holographiques, robotiques ou animatroniques. Pendant cette expérience immersive, il est donc possible de voir des animaux sauvages marcher, voler ou nager à côté de soi, comme s’ils étaient vraiment là, en liberté.

Un zoo sans animaux

Ce projet a été lancé par l’association Gaia afin de rouvrir le débat sur les zoos et sur le sort des animaux sauvages détenus en captivité.

“Le Zoo du Futur veut inciter les visiteurs à s’interroger sur le traitement actuel des animaux sauvages qui n’ont aucune liberté. Nous ne le faisons pas en montrant du doigt, mais en proposant des alternatives ludiques, interactives et innovantes”, explique Ann de Greef, directrice de l’association Gaia, sur le site internet du zoo.

Crédit photo : Le Zoo du Futur

Cette idée est également partagée par Michel Vandenbosch, président de l’association. En effet, l’organisme souhaite lutter contre les dérives des zoos actuels, qui nuisent au bien-être animal. Ce fut par exemple le cas dans ce zoo allemand qui a fait scandale en donnant 12 babouins en bonne santé à manger aux fauves. En Chine, un zoo a également déclenché la colère des internautes après avoir peint des ânes en zèbres.

“Pourquoi continuer à enfermer les animaux à vie quand la technologie nous permet de les admirer en toute liberté ? Avec le Zoo du Futur, nous montrons que l’émerveillement peut aller de pair avec le respect que méritent les animaux sauvages”, a-t-il affirmé au Figaro.

Sensibiliser le public

Munis d’un casque de réalité virtuelle, les visiteurs se déplacent dans les trois zones d’habitat du zoo : la jungle, la savane africaine et la toundra glacée antarctique. Comme le rapporte Le Figaro, ils peuvent voir “des tigres, des manchots, des perroquets, des pandas géants, des chimpanzés, des éléphants, des girafes ou encore des crocodiles”. En plus de voir les animaux, les visiteurs pourront participer à des défis interactifs pour les sensibiliser à la protection des animaux comme des énigmes, des missions de préservation et des badges numériques.

Crédit photo : Le Zoo du Futur

Ce zoo unique sera ouvert du 9 septembre au 30 décembre. Comptez 12 euros pour les adultes et 7 euros pour les enfants. Les organisateurs du zoo envisagent d’accueillir plus de 25 000 visiteurs. Si ce projet est une première en Europe, une expérience similaire a déjà été organisée en Australie. À Brisbane, l’Hologram Zoo permet de voir des animaux holographiques avec des lunettes 3D.

Des expériences immersives qui permettent de découvrir la faune sauvage sans lui nuire.