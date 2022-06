Espagne : deux ours se bagarrent avant de faire une chute vertigineuse dans un ravin

Une vidéo impressionnante d’un combat d’ours a récemment été partagée sur les réseaux sociaux, témoignant de la violence du règne animal.

L’image est à la fois cruelle et spectaculaire !

Deux ours qui se bagarraient à flanc de montagne ont fini par tomber dans le vide après un rude combat. La scène s’est déroulée le dimanche 5 juin dans la province de Palencia (Communauté autonome de Castille-et-León) au nord-ouest de l’Espagne.

Cette bagarre à l’issue tragique a été immortalisée par deux vidéastes amateurs qui étaient aux premières loges pour assister à cet impressionnant spectacle d’une rare intensité.

Crédit photo : Naturaleza Castilla y León

Ce combat entre deux ours se termine tragiquement

Sur les images de la vidéo, on aperçoit d’abord un mâle qui s’en prend à un ourson, avant d’être attaqué par la mère de ce dernier, venue défendre son petit.

S’ensuivent quelques secondes d’un rude combat entre les deux ours qui vont finalement chuter d’une falaise en heurtant des rochers. Si la femelle s’en sort après n’avoir dévalé que quelques mètres, le mâle, lui, succombe après une chute vertigineuse et mortelle.

Selon plusieurs témoignages de spécialistes, cette maman ours aurait déjà perdu un bébé il y a quelque temps. Ce petit aurait peut-être même été attaqué par l’ours que l’on voit disparaître sur la vidéo.

Image d'illustration. Crédit photo : Istock

Des attaques qui s’expliquent par une volonté de s’accoupler.

« Il est fréquent que les mères doivent défendre leurs petits contre les attaques de mâles qui cherchent à les faire revenir en chaleur », explique ainsi sur Twitter l'organisation locale Naturaleza Castilla y León.

« Comme pour tous les autres animaux, l’ours a un instinct de reproduction. Il cherche des ourses avec leurs petits pour tuer les oursons. L’ourse entre en chaleur deux ou trois jours plus tard, et cet ours infanticide peut s’accoupler avec elle et laisser ses gènes », précise le président de la Fondation de l’ours brun, Guillermo Palomero, joint par l’AFP.

Les autorités locales ont, de leur côté, indiqué que des recherches étaient toujours en cours pour tenter de retrouver la femelle et son petit.