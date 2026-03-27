Une baleine à bosse de 10 mètres, échouée sur une plage, est secourue in extremis

Échouée depuis plusieurs jours sur un banc de sable en Allemagne, une baleine à bosse a finalement été libérée grâce à un sauvetage contre la montre.

Une opération de sauvetage a permis de sauver une baleine à bosse en danger de mort.

Une baleine à bosse s’échoue sur un banc de sable

Une baleine à bosse, longue de dix mètres, s’est échouée lundi 23 mars sur un banc de sable dans les eaux peu profondes de la baie de Lübeck, en mer Baltique, au nord de l’Allemagne, rapporte le magazine People.

Des clients d’hôtels voisins ont alerté les autorités en entendant des sons de détresse provenant du cétacé.

Face à cette situation, des secouristes spécialisés se sont rassemblés sur la plage lundi après-midi pour venir en aide au mammifère marin.

Crédit Photo : Ulrich Perrey/picture alliance via Getty

D’abord, des bateaux de police et pneumatiques, ainsi que des drones, ont été déployés pour guider l’animal vers la mer.

Les équipes ont également essayé de créer des vagues en faisant passer des bateaux à proximité.

À un moment donné, les sauveteurs ont repositionné l’animal pour que sa tête soit orientée vers des eaux plus profondes dans l’espoir qu’il puisse nager librement par lui-même.

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Les tentatives de sauvetage échouent

Malheureusement, toutes ces tentatives ont échoué. En plus de cela, les sauveteurs ont découvert des morceaux de filets de pêche enroulés autour du corps de la baleine, un jeune mâle. Ces derniers jours, l’état du rorqual a continué à se dégrader.

« L’animal est toujours vivant, il respire, émet des sons et relève parfois la tête », a déclaré Carsten Mannheimer, de l’organisation de protection des océans Sea Sheperd, à l’Associated Press.

Alors que la situation était de plus en critique, l’expert Sven Biertümpfel a souligné que si la baleine ne parvient pas à quitter la plage, sa vie serait en danger.

Parallèlement, les autorités ont fermé la zone afin de limiter les grandes foules, qui pourraient agiter le cétacé.

Une manœuvre de dernière chance sauve l’animal

Après plusieurs jours coincée sur le banc de sable, la baleine s’est enfin libérée dans la nuit de jeudi 26 au vendredi 27 mars. Comment ?

Les équipes de secours ont eu l’idée de creuser un chenal à l’aide d’une excavatrice et d’un aspirateur-dragueur afin de créer un passage vers des eaux plus profondes.

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Par chance, cette démarche a porté ses fruits : la baleine à bosse a pu se dégager et regagner le large pendant la nuit.

Cependant, elle doit encore atteindre l’océan Atlantique en passant par la mer du Nord. Un trajet au cours duquel elle pourrait rencontrer quelques péripéties.