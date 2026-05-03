Une chienne dogue allemand surprend en donnant naissance à 19 chiots en bonne santé !

Aux États-Unis, une chienne dogue allemand a donné naissance à une portée impressionnante de 19 chiots, non loin des plus grandes portées connues pour cette race.

Piper, une chienne dogue allemand issue d’un élevage, a mis bas de manière spectaculaire en donnant naissance à 19 chiots ! Une portée exceptionnelle pour cette race, rapporte le magazine People.

19 chiots en bonne santé

La chienne a accueilli 10 femelles et 9 mâles le jeudi 23 avril à Batavia, dans l’Illinois, a annoncé Becky Waltz, propriétaire de l’élevage Dream Danes House of Cambridge Great Danes, sur Facebook.

La femelle a mis au monde ses petits par césarienne au Paws and Claws Animal Hospital, une clinique vétérinaire de la région. Fort heureusement, les bébés sont tous en bonne santé. Ils sont déjà dotés d’une « force incroyable », selon l’éleveuse.

Crédit Photo : Paws and Claws Animal Hospital

Elle assure par ailleurs qu’il s’agit de l’une des plus grandes portées vivantes de dogues allemands connues dans la région, d’autant que les chiots affichent des poids de naissance particulièrement élevés et une grande vigueur.

Depuis leur naissance, les minuscules toutous bénéficient de soins constants afin d’assurer leur bon développement. Toby, leur père, a été formé comme chien d’assistance et est désormais un «père fier», selon Becky Waltz.

« Ces bébés sont grands, forts et absolument magnifiques. C’est très émouvant. Dix-neuf vies à prendre en charge dès leur premier souffle, et chacune compte », a-t-elle écrit sur Facebook.

Une portée proche du record

Selon le Daily Herald, Piper a subi une césarienne en urgence. La Dre Melanie Murphy, qui a assisté à la mise bas, a expliqué qu’une portée de dogue allemand compte généralement entre 10 et 12 chiots.

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« Chaque fois que je pensais que c’était terminé, il y en avait encore un », a-t-elle raconté.

Crédit Photo : Paws and Claws Animal Hospital

De son côté, Becky Waltz ajouté :

« Aucun de nous n’a commencé à compter avant d’avoir besoin d’un troisième panier pour placer les chiots. On n’arrivait plus à compter correctement ».

Malgré cette naissance exceptionnelle, Piper ne détient pas le record de la plus grande portée de dogue allemand. Il y a quelques années, une autre femelle originaire de Virginie a donné naissance à 21 chiots.

Crédit Photo : iStock

Concernant Piper, la Dre Murphy a tenu à remercier ses collègues qui l’ont assistée tout au long de la mise bas :