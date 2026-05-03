Une chienne dogue allemand surprend en donnant naissance à 19 chiots en bonne santé !

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Les chiots de Piper

Aux États-Unis, une chienne dogue allemand a donné naissance à une portée impressionnante de 19 chiots, non loin des plus grandes portées connues pour cette race.

Piper, une chienne dogue allemand issue d’un élevage, a mis bas de manière spectaculaire en donnant naissance à 19 chiots ! Une portée exceptionnelle pour cette race, rapporte le magazine People.

19 chiots en bonne santé

La chienne a accueilli 10 femelles et 9 mâles le jeudi 23 avril à Batavia, dans l’Illinois, a annoncé Becky Waltz, propriétaire de l’élevage Dream Danes House of Cambridge Great Danes, sur Facebook.

La femelle a mis au monde ses petits par césarienne au Paws and Claws Animal Hospital, une clinique vétérinaire de la région. Fort heureusement, les bébés sont tous en bonne santé. Ils sont déjà dotés d’une « force incroyable », selon l’éleveuse.

Piper et ses chiotsCrédit Photo : Paws and Claws Animal Hospital

Elle assure par ailleurs qu’il s’agit de l’une des plus grandes portées vivantes de dogues allemands connues dans la région, d’autant que les chiots affichent des poids de naissance particulièrement élevés et une grande vigueur.

Depuis leur naissance, les minuscules toutous bénéficient de soins constants afin d’assurer leur bon développement. Toby, leur père, a été formé comme chien d’assistance et est désormais un «père fier», selon Becky Waltz.

« Ces bébés sont grands, forts et absolument magnifiques. C’est très émouvant. Dix-neuf vies à prendre en charge dès leur premier souffle, et chacune compte », a-t-elle écrit sur Facebook.

Une portée proche du record

Selon le Daily Herald, Piper a subi une césarienne en urgence. La Dre Melanie Murphy, qui a assisté à la mise bas, a expliqué qu’une portée de dogue allemand compte généralement entre 10 et 12 chiots.

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« Chaque fois que je pensais que c’était terminé, il y en avait encore un », a-t-elle raconté.

Crédit Photo : Paws and Claws Animal Hospital

De son côté, Becky Waltz ajouté :

« Aucun de nous n’a commencé à compter avant d’avoir besoin d’un troisième panier pour placer les chiots. On n’arrivait plus à compter correctement ».

Malgré cette naissance exceptionnelle, Piper ne détient pas le record de la plus grande portée de dogue allemand. Il y a quelques années, une autre femelle originaire de Virginie a donné naissance à 21 chiots.

Des chiots nouveau-nésCrédit Photo : iStock

Concernant Piper, la Dre Murphy a tenu à remercier ses collègues qui l’ont assistée tout au long de la mise bas :

« Merci à notre incroyable équipe qui a travaillé avec précision et cœur lors de cette césarienne imprévue, et à la famille de Piper pour leur confiance lors de cette mise bas extraordinaire. C’est un honneur de servir cette communauté et ses animaux chaque jour », a-t-elle conclu.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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