Victime d'une panne, un supermarché surprend ses clients et leur... offre gratuitement les courses

Alors qu’un problème technique empêchait les caisses d’un supermarché de fonctionner, la direction de l’enseigne a pris une décision radicale au grand étonnement des clients.

Un bug qui s’est transformé en aubaine !

Les clients d’un supermarché, situé dans la ville de Burleson, au Texas (États-Unis), ont pu s’offrir des courses gratuitement grâce à une erreur informatique, selon les informations du magazine People, relayées par Ouest-France.

Les caisses d’un supermarché tombent en panne

Comme le précisent nos confrères américains, les faits se sont produits dans la matinée du lundi 22 décembre, dans l’enceinte d’un magasin H-E-B, célèbre enseigne de grande distribution texane.

Ce jour-là, le supermarché a été victime d’une panne informatique générale. Celle-ci a eu un impact direct sur les caisses de paiement. Résultat : les clients ne pouvaient pas payer leurs courses.

Ces derniers n’ont pas eu d’autre choix que de prendre leur mal en patience en attendant que le problème technique soit résolu.

Cette mésaventure a pris une tournure inattendue lorsqu’une employée de la supérette s’est adressée à la foule en train de patienter devant les caisses.

L’enseigne prend une décision radicale

Confrontée aux clients mécontents, la salariée, prénommée Destanie, a réussi à les faire sourire après avoir fait une annonce étonnante.

D’abord, la jeune femme a remercié les acheteurs de leur patience et leur a expliqué la situation. Cette scène a été immortalisée en vidéo par Shelley Browder, une cliente qui faisait la queue avec son panier rempli de victuailles.

@nypost Shoppers at an H-E-B store in Texas were surprised with free groceries after a computer system glitch caused checkout registers to go down. With customers already waiting in line, the store chose to let them take their groceries at no cost, turning a technical issue into an unexpected moment of goodwill. ♬ original sound - New York Post | News

« Merci d’avoir attendu. Malheureusement notre système informatique ne fonctionne plus pour le moment », a-t-elle déclaré.

Quelques secondes plus tard, elle a fait part de la décision prise par la direction pour pallier l’attente.

« Exceptionnellement, nous allons vous offrir vos courses. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et nous espérons que vous reviendrez faire vos courses ici », a-t-elle indiqué, sous les applaudissements des clients qui n’en revenaient pas.

À noter que ce geste commercial « s’appliquait à toutes les personnes qui faisaient déjà la queue au moment de la panne », souligne People.

Par la suite, l’enseigne américaine a confirmé cette information dans un communiqué de presse.

« H-E-B s'engage à servir ses clients toute l'année et plus particulièrement pendant les fêtes. Durant cette période (…) où nos caisses étaient temporairement hors service dans notre magasin de Burleson, nous avons offert les courses à tous nos clients dont le panier était plein. La satisfaction de nos clients est notre priorité. Joyeuses fêtes ! », a-t-elle déclaré.

Un joli cadeau de Noël !