Le pantalon du marié craque au pire moment, sa réaction surprend tout le monde

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Captures d'écran

Un mariage en Australie a pris une tournure hilarante après que le pantalon du marié s’est déchiré pendant une séance photo.

Ce qui devait être une photo romantique s’est transformé en moment comique lors d’un mariage.

Le vendredi 10 avril, Molly et George Philip, tous deux âgés de 29 ans, se sont dit oui à Sydney, en Australie.

Quelques minutes avant la réception, le couple a vécu une péripétie pour le moins hilarante, rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

Capture d'écranCrédit Photo : Zoë Morley Photography

Le pantalon du marié se déchire 

Lors de la traditionnelle séance photo de mariage, les jeunes mariés ont pris une pose complice, George soulevant tendrement son épouse dans ses bras.

Le hic ? En effectuant son geste, le pantalon du jeune homme s’est soudainement déchiré.

Une fois Molly reposée au sol, il s’est retourné, les mains posées sur les fesses, laissant apparaître un caleçon bleu à travers une large déchirure de son costume noir.

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La mésaventure a beaucoup amusé sa compagne, qui s’est confiée au magazine People.

« On dit toujours qu’il y aura un imprévu au mariage, mais celui-ci, je ne l’avais pas anticipé », a-t-elle raconté dans les colonnes du média.

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D’après ses dires, George était surtout inquiet que son pantalon déchiré empêche le couple de réaliser le porté prévu pour leur première danse.

Sa réaction amuse les internautes

Comme les deux tourtereaux ne voulaient pas être en retard à la fête, George n’a pas eu d’autre choix que de continuer à porter son pantalon abîmé.

Loin de paniquer, il a pris la situation avec philosophie, pensant que sa veste suffirait à masquer la déchirure.

Capture d'écran InstagramCrédit Photo : Zoë Morley Photography

Le malchanceux s’est finalement changé avant l’ouverture du bal, grâce à un ami parti lui chercher un pantalon de secours.

Diffusées sur Instagram, les images de l’incident ont récolté plus de 10 millions de vues. Dans les commentaires, les internautes se sont amusés de l’expression affichée par George après avoir réalisé ce qui venait de se passer.

Une personne a écrit :

« Le moment où ils vérifient et sont tous les deux choqués me fait tellement rire ».

Capture d'écran InstagramCrédit Photo : Zoë Morley Photography

Une autre a indiqué :

« C’est tellement drôle : le bruit de déchirure et son regard vers la mariée ».

Une chose est sûre : ce moment restera à jamais gravé dans la mémoire des mariés.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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