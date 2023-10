Une équipe de foot est entrée sur le terrain avec 11 chiens pour faire passer un message très important

Ce week-end a eu lieu un match de football bien particulier chez nos voisins espagnols. Afin de sensibiliser à l’adoption de canidés, les joueurs d’un club de foot sont entrés sur le terrain avec chacun un chien à leurs côtés.

Samedi 14 octobre, le club de l’Espanyol de Barcelone affrontait le Real Valladolid dans le cadre du championnat d’Espagne de 2ème Division. Pourtant, c’est ce qu’il s’est passé avant le coup d’envoi qui a fait parler.

En effet, les onze joueurs du club catalan sont entrés sur le terrain avec chacun un chiot dans les bras, a rapporté le site So Foot, dimanche 15 octobre. Puis, tous ont posé pour une photo devant une pancarte indiquant « Los pericos no abandonen », soit « Les chiens n’abandonnent pas » en Français.

« Nos joueurs entrent sur le terrain avec 11 chiots pour leur trouver un foyer. Un chien n’abandonne pas », renseigne également un tweet du club.

Il s’agit d’une campagne visant à sensibiliser le plus grand nombre à l’adoption de chiens, notamment de chiots, alors que l’Espagne a enregistré plus de 288 000 abandons de chiens et de chats en 2022, selon l’association Fundacion Affinity.

Récolter des dons pour les associations pour animaux

Cette belle initiative, en plus d’encourager l’adoption et à lutter contre l’abandon, permet aussi de venir en aide aux refuges locaux. Grâce aux dons collectés, des produits comme de la nourriture ou encore des couvertures seront remis à des associations pour animaux.

¡HISTÓRICO!



? Por primera vez en @LaLiga y @LaLiga2, nuestros jugadores saltan al campo con 11 perritos y perritas para encontrarles un hogar. ¡Un perico no abandona!#EspanyolRealValladolid #LALIGAHighlights pic.twitter.com/3Ck4aHkmXj — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) October 14, 2023

L’Espanyol de Barcelone va même plus loin puisque le club a ouvert des points de collecte dans ses boutiques officielles, précise un communiqué. Par ailleurs, l’écharpe bleue que portaient les chiens sur le terrain a également été mise en vente. En achetant l’écharpe et en faisant un don à une association permet aux supporters d’assister gratuitement au prochain match à domicile de l’Espanyol de Barcelone.

Parmi les nombreux chiens à adopter, on retrouve des chiots et des chiens plus âgés. L’un d’eux est même handicapé comme on peut le voir sur la vidéo partagée. Tous sont issus de plusieurs refuges de la région et sont à la recherche d’un foyer aimant.