Les chiens peuvent deviner si une personne est digne de confiance ou pas, selon une étude

Si vous avez déjà eu un chien comme animal de compagnie, il vous est certainement déjà arrivé de le voir mal réagir à une personne apparemment non menaçante. Selon une étude scientifique, il pourrait en fait y avoir une bonne raison à cela.

Crédit : ZigmarsBerzins

En effet, une équipe de chercheurs dirigée par Akika Takaoka de l'Université de Kyoto au Japon a publié les résultats d'une étude portant sur 34 chiens. Cette dernière met en relation les deux capacités suivantes : la compréhension des gestes de pointage (c'est-à-dire les gestes d'interaction en général) et de l'expression humaine. Les résultats ont permis de tirer une conclusion intéressante : les chiens sont capables d'identifier quand un geste de pointage est trompeur.

Pour tester cette théorie et parvenir à prouver scientifiquement qu’elle fonctionne dans la réalité, les chercheurs ont mené deux expériences différentes grâce à un récipient dans lequel était caché un morceau de nourriture et un autre vide. Lors de la première étape de l’expérience, les scientifiques ont montré du doigt un récipient rempli de nourriture, puis ont montré à chaque chien les deux récipients, l'un étant plein et l'autre vide. La deuxième étape de l'expérience consistait à montrer le récipient qui n'était pas appâté. Dans la troisième étape de l'expérience, les chercheurs ont montré le récipient rempli de nourriture.

Les animaux ont réagi à la deuxième étape de l'expérience, où ils ont été dupés, en ignorant les chercheurs lors de la troisième étape. Lorsque l'expérience a été répétée avec un nouveau chercheur pointant du doigt, les chiens se sont montrés enthousiastes, indiquant qu'ils avaient perdu leur confiance envers le chercheur qui les avait déjà trompés une fois. Ces résultats suggèrent que non seulement les chiens sont très habiles à comprendre les gestes de pointage des humains, mais aussi qu'ils font des déductions sur la fiabilité d'un humain qui présente des indices et modifient par conséquent leur comportement de manière flexible en fonction de ces déductions.

Crédit : MarlyneArt

Les chiens ont une intelligence sociale exceptionnelle

Akika Takoaka s'est dit surpris de la rapidité avec laquelle les chiens ont évalué la fiabilité des chercheurs humains qui ont participé à cette expérience : « les chiens ont une intelligence sociale plus sophistiquée que nous le pensions. Celle-ci a évolué de manière sélective au cours de leur longue histoire avec les humains » a-t-elle déclaré à la BBC. À terme, la directrice d’étude espère étendre cette expérience à d'autres races, et notamment les loups, afin de déterminer dans quelle mesure leur domestication a eu un impact sur l'intelligence sociale des chiens.

Cette recherche fournit des preuves scientifiques d'une particularité que les spécialistes du comportement canin connaissent depuis longtemps : les chiens aiment analyser les interlocuteurs et tenter de prévoir leurs intentions.

Fascinant, n’est-ce pas ?