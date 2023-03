Une famille découvre un énorme python dans ses toilettes

En Thaïlande, une famille a fait une découverte effroyable dans ses toilettes, où un python sauvage de 2,5 mètres s’y trouvait, sortant des canalisations.

Lorsque l’on va aux toilettes, c’est très souvent un moment pour se soulager et se sentir plus léger. Et on est à mille lieues de s’imaginer qu’un danger peut survenir d’en dessous. En effet, il arrive parfois, assez rarement tout de même, que certaines bestioles remontent les canalisations pour apparaître dans nos toilettes.

Le 18 mars dernier, une famille résidant à Samut Prakan, en Thaïlande, a eu une belle frayeur en soulevant la cuvette des toilettes. Elle y a trouvé, ni plus ni moins, qu’un python sauvage !

Femme au foyer, Suwi Paramas, a évidemment sauté au plafond en apercevant la tête du serpent à la surface de l’eau des toilettes, alors qu’elle se lavait les mains.

Elle s’est alors réfugiée dans la pièce à côté et a immédiatement appelé son mari. Ce dernier a donc contacté le service d’urgence pour capturer et libérer le serpent, qui était vraisemblablement coincé là.

Un python de 2,5 mètres de long

Au final, le python réticuleur mesurait plus de 2,5 mètres de long. Un spécimen grand, certes, mais qui reste en dessous de la moyenne, surtout s’il a pu se frayer un chemin dans des canalisations de toilettes. En effet, cet espèce de python mesure en moyenne 4 à 5 mètres de long et peut exceptionnellement mesurer jusqu’à neuf mètres.

Plus de peur que du mal pour Suwi Paramas et pour le python, qui a été capturé puis finalement remis en liberté en toute sécurité.

Si la morsure du python n’est pas venimeuse, s’apparentant à une morsure de chat, il peut néanmoins se montrer dangereux s’il se sent menacé. Lorsqu’il attaque, il peut tenir sa proie solidement et l’avaler, même si elle est plus grosse que lui.

Si ce genre d'événement nous semble lointain et probablement plus courant en Thaïlande, cette mésaventure est aussi récemment arrivée en Autriche où un homme et tombé nez à nez avec un python coincé dans ses toilettes.