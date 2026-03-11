Une lionne meurt, le zoo décide d'euthanasier sa soeur pour qu'elle ne reste pas seule

Thheiba et Fidda

Après la mort de sa sœur, une lionne du zoo de Belfast (Irlande) a été euthanasiée pour lui éviter de souffrir de solitude.

Une sœur est souvent une meilleure amie pour la vie. Chez les animaux sociaux aussi, les liens fraternels peuvent être particulièrement forts.

C’est ce qu’ont vécu Thheiba et Fidda, deux lionnes de Barbarie. Inséparables depuis toujours, elles sont restent désormais unies dans la mort.

Le zoo de BelfastCrédit Photo : DR

Deux lionnes inséparables

Les deux sœurs ont effet été euthanasiées au zoo de Belfast, en Irlande, après avoir passé toute leur vie ensemble, a indiqué le parc animalier dans un communiqué publié vendredi 6 mars , rapporte la BBC.

« C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès paisible de nos deux dernières lionnes de Barbarie au zoo de Belfast, Thheiba et Fidda », a-t-il écrit.

Avant d’ajouter :

« Elles resteront dans le cœur du personnel qui s’en est occupé et des milliers de visiteurs qui les ont aimées ».

Une lionne de BarbarieCrédit Photo : Getty Images

Les félines se sont éteintes à 22 ans, bien au-delà de l’espérance de vie moyenne des lions, qu’ils vivent à l’état sauvage ou en captivité.

De leur vivant, elles ont donné naissance à de nombreux petits et contribué à assurer l’avenir des lions de Barbarie, une sous-espèce de lion aujourd’hui éteinte à l’état sauvage, comme le souligne le zoo.

Des animaux sociaux

Ces dernières semaines, l’état de santé Thheiba s’est malheureusement dégradé. Celle-ci a commencé à souffrir de problèmes de mobilité et à perdre du poids.

Face à cette situation, la femelle a subi une évaluation vétérinaire. Peu après, le parc a pris la lourde décision de l’euthanasier pour « mettre fin à ses souffrances ».

De son côté, Fidda s’est retrouvée seule et désorientée. C’est dans ce contexte que le zoo a décidé de l’euthanasier pour prévenir toute détresse ou souffrance.

Deux lionnes d'Afrique dans la savaneCrédit Photo : iStock

« Thheiba et Fidda ont passé toute leur vie ensemble et étaient très proches. Sur les conseils du vétérinaire et pour éviter un stress important ainsi que des problèmes de bien-être liés à la solitude, Fidda a également été euthanasiée », a expliqué l’établissement.

Le parc zoologique rappelle que les lions sont des animaux très sociaux, qui ont besoin de la compagnie de leurs congénères au sein du groupe.

Zoo Lion

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

