Une femme entend des bruits étranges venus de son plafond, elle découvre des bébés ratons laveurs

Alors qu’elle était installée paisiblement dans sa chambre, une femme a soudainement entendu des bruits étranges provenant de son plafond. Elle a d’abord pensé qu’une autre personne se trouvait dans sa maison avant de s'apercevoir qu’il s’agissait de bébés.

Crédit : Gates' Wildlife Control

Cette habitante de Scarborough, en Ontario (Canada), a eu une belle frayeur en entendant des bruits étranges dans sa maison. Des petits cris aigus ainsi que des bruits de pas et de coups retentissaient dans la chambre à coucher.

La propriétaire a ainsi fait appel au contrôle de la faune (Wildlife Control) qui s’est de suite rendu dans le grenier de l’habitante. Le personnel a alors remarqué que quelque chose avait rongé et gratté le contreplaqué.

C’est en traversant le mur que le personnel de contrôle de la faune a finalement trouvé quatre bébés ratons laveurs blottis les uns contre les autres pour tenter de se réchauffer.

Une découverte inattendue à cette période de l’année

Crédit : Gates' Wildlife Control

La présence de ces bébés a surpris le personnel de contrôle de la faune non pas à cause de l’endroit où ils ont été retrouvés, mais à cause de leur précocité. En effet, la plupart des ratons laveurs naissent entre les mois de mars et de mai. Or, ces bébés sont probablement nés début février.

« La découverte de bébés ratons laveurs à cette période de l'année était inattendue. Cependant, découvrir des ratons laveurs nés dans les premiers mois de l'année n'est pas rare. En fait, l'année dernière a marqué la découverte de bébés ratons laveurs la plus précoce en 38 ans d'histoire de Gates' Wildlife Control, les premiers bébés ayant été découverts le 20 janvier 2022 », a déclaré un représentant de Wildlife Control.

Le personnel a soigneusement déplacé les quatre bébés ratons laveurs à l’extérieur où ils ont été placés dans une boîte chauffée afin que leur maman puisse les récupérer.

Le lendemain matin, le personnel a constaté que les bébés avaient disparu. « Comme prévu, les quatre bébés ont été récupérés et déplacés avec succès par leur mère ». Les bébés ratons laveurs ont besoin de rester plusieurs mois après leur naissance avec leur maman afin d’être protégés et d’apprendre les rudiments pour vivre en pleine nature.

Crédit : Gates' Wildlife Control