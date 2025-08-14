Une girafe qui attendait un bébé meurt soudainement dans un zoo en Belgique

Par ·

Girafe Juul à Pairi Daiza

Le parc animalier belge a annoncé la triste nouvelle à ses visiteurs. La cause du décès des deux girafes demeure inconnue.

Les visiteurs affluent en nombre à Pairi Daiza, un parc zoologique belge, situé dans la province de Hainaut, à Brugelette. Encore plus en cette période de vacances estivales. Mais cette année, le zoo est en deuil.

La girafe Juul est soudainement décédée le dimanche 10 août. Le zoo a fait part de la triste nouvelle dans un post Facebook : « C'est avec le cœur très lourd ce soir que nous vous annonçons le décès soudain de notre très chère Juul ».

Le décès de l’animal est d’autant plus dramatique que Juul attendait un girafon dont la naissance était prévue pour la fin septembre.

« Née le 11 janvier 2011 et arrivée au parc le 8 avril 2014, notre douce girafe s’est éteinte, laissant, dans une grande peine, toutes celles et ceux qui l’aimaient et prenaient soin d’elle – ainsi que du petit qu’elle portait », écrit encore le parc.

Une autopsie pour révéler la cause du décès de Juul

Zoo de Pairi DaizaCrédit photo : Pairi Daiza

Pour le moment, la cause du décès reste inconnue. Pairi Daiza a cependant précisé qu’une autopsie avait été réalisée, ainsi qu’une histopathologie (l’étude au microscope des tissus prélevés). Les résultats sont attendus dans 4 à 6 semaines.

La veille du décès, les visiteurs du parc avaient pu admirer Juul pour ce qui aura été sa dernière apparition. Il va sans dire que les visiteurs et les soigneurs sont bouleversés par cette nouvelle. Dans son message, Pairi Daiza a d’ailleurs eu une pensée pour eux :

« En ce moment douloureux, nos pensées vont particulièrement à ses soigneuses et soigneurs, qui ont toujours veillé sur elle avec tant d'attention, de tendresse et de dévouement ».

Girafe dans un zooImage d'illustration. Crédit photo : Elena Chertovskikh/ iStock

Depuis le décès des deux girafes, certains se demandaient ce qu’il adviendrait des dépouilles. Au début du mois d’août, un zoo de Nuremberg, en Allemagne, a tué 12 babouins excédentaires avant de les donner aux lions, précise le média Le Soir. Selon la porte-parole du parc animalier belge, « lorsqu’un animal meurt à Pairi Daiza, le corps est dirigé vers un équarrisseur agréé aux normes sanitaires » et non pas donné aux lions.

