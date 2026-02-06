L'humoriste Ricky Gervais fait un don de 2,8 millions d'euros à des associations de protection animale

Début décembre, l’humoriste britannique Ricky Gervais est venu en aide à des associations de protection animale en faisant un don très généreux.

Un acte noble.

Nos amies les bêtes comptent parmi leurs alliés des célébrités. C’est le cas de l’actrice britannique Maisie Williams. En 2020, l’interprète d’Arya Stark dans la série Game of Thrones a fait un don de 56 000 euros à un refuge animalier.

Crédit Photo : SWNS

De son côté, la star de Stranger Things, Millie Bobby Brown, a créé un sanctuaire pour sauver les animaux abandonnés. On peut aussi citer le comédien américain Willem Dafoe, qui a acheté une ferme pour offrir une belle vie à ses compagnons à quatre pattes.

En décembre dernier, c’est l’humoriste anglais Ricky Gervais qui s’est illustré par sa générosité envers les êtres sans défense.

Crédit Photo : West Ian/PA Photos/ABACA

Ricky Gervais fait un énorme don pour les animaux

Grand amoureux des animaux, Ricky Gervais a donné 2,43 millions de livres sterling (environ 2,8 millions d’euros) à vingt-deux associations de protection animale du monde entier.

Une partie de cette somme est issue des bénéfices générés par la vente des tickets de sa dernière tournée de spectacles.

« Pour célébrer ma tournée Mortality Tour, mon spectacle Netflix, ma nomination aux Golden Globes et l'esprit de Noël, je fais un don de 2,43 millions de livres sterling à la cause animale. Voici les associations caritatives que j'ai choisies. Joyeux Noël à tous les animaux ! », a écrit l’artiste dans une publication publiée sur son compte Instagram Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ricky Gervais (@rickygervais)

Un artiste engagé

Ce n’est pas la première fois que l'humoriste de 64 ans s’engage pour la cause animale. En 2023, le comédien a fait un don de plus de 2 millions d’euros à des organisations dédiées au sauvetage des animaux. Sa récente donation n’a pas manqué de toucher les organismes concernés. À commencer par la Team PDSA, la principale organisation vétérinaire du Royaume-Uni.

« Nous vous remercions infiniment pour ce don si généreux ! Votre geste bienveillant nous permettra de continuer à soigner les animaux malades et blessés et de préserver le lien entre les personnes et leurs animaux. Merci ! », a-t-elle écrit sous le post.

Crédit Photo : Ricky Gervais / Instagram

Comme le précise La Voix du Nord, Ricky Gervais a dénoncé en 2022 la chasse à courre, une pratique interdite en Angleterre et au Pays de Galles. Mais celle-ci est toujours pratiquée.